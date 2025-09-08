Panamá en alerta: Casos de dengue superan los 10 mil con un aumento de casos graves

El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una nueva alerta sobre la situación del dengue en el país, revelando que los casos acumulados han superado la alarmante cifra de <b>10 mil.</b> Según el último informe del Departamento de Epidemiología, hasta la semana 33 del 2025, se han registrado <b>10,188 casos a nivel nacional</b>.La mayoría de estos casos, un total de <b>9,044</b>, son sin signos de alarma. No obstante, la situación se complica con el aumento de los casos más severos: <b>1,074</b> con signos de alarma y <b>70</b> casos clasificados como graves. Este comportamiento se basa en<i> la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, </i><i><b>con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4</b></i><i>, aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales</i>, según informó el Minsa.Estos datos subrayan la seriedad del brote, que ya ha cobrado <b>15 vidas</b> en lo que va del año. Las defunciones se han concentrado en las regiones de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), y Darién (2).<b>Así se comporta el dengue por región en Panamá</b>La <b>Región Metropolitana de Salud </b>encabeza la lista de contagios con <b>2,946 casos</b>, seguida de cerca por San Miguelito con <b>1,951</b>. Otras zonas con alta incidencia incluyen Panamá Oeste (<b>1,168</b>), Panamá Norte (<b>992</b>) y Chiriquí (<b>649</b>). La tasa de incidencia nacional actual es de <b>223 casos por cada 100,000 habitantes</b>, lo que indica una propagación sostenida del virus.La cifra de hospitalizaciones refleja la gravedad del brote, con <b>956 pacientes</b> que han requerido tratamiento intrahospitalario. Los grupos de edad más afectados son los de 10 a 59 años, lo que abarca a gran parte de la población activa.<b>Minsa reitera llamado a la población para prevenir el dengue</b>Ante este panorama, el Minsa ha intensificado sus operativos de control de vectores en todo el país. Sin embargo, el llamado más urgente es a la ciudadanía. Se insta a la población a eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos) y a limpiar los alrededores de sus casas con regularidad, ya que estos son los principales criaderos del mosquito <b>Aedes aegypti</b>.Los síntomas del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular, y reitera la importancia de no automedicarse y de buscar atención médica de inmediato.