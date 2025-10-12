Panamá expresa condolencias a Catar por muerte de diplomáticos en Egipto

De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios qataríes se encontraban en Egipto participando en las negociaciones de paz relacionadas con el conflicto en la Franja de Gaza cuando se registró el trágico suceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) , manifestó este domingo sus condolencias por el fallecimiento de tres diplomáticos del Estado de Catar , quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la República Árabe de Egipto .

“El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sinceras condolencias al Estado de Qatar por el trágico fallecimiento de tres diplomáticos qataríes en un accidente de tráfico ocurrido en la República Árabe de Egipto, mientras se encontraban participando en las negociaciones de paz vinculadas al conflicto en la Franja de Gaza”, señala la nota oficial difundida por la Cancillería.

El comunicado agrega que Panamá transmite su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Qatar en este momento de profundo pesar, al tiempo que reconoce el papel destacado que dicho país ha desempeñado en la promoción del diálogo, la mediación y la búsqueda de soluciones pacíficas en Medio Oriente.

“Panamá reitera su aprecio por la contribución de Qatar a la paz y la estabilidad internacionales, y acompaña con respeto y pesar a las familias de los diplomáticos fallecidos”, indica el texto suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores.