Panamá expresa condolencias a Catar por muerte de diplomáticos en Egipto

El <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE)</a></b>, manifestó este domingo sus condolencias por el <b>fallecimiento de tres diplomáticos del Estado de Catar</b>, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la <b>República Árabe de Egipto</b>.De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios qataríes se encontraban en Egipto participando en las negociaciones de paz relacionadas con el conflicto en la Franja de Gaza cuando se registró el trágico suceso.