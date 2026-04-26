Panamá expresa solidaridad tras ataque contra Donald Trump en cena de corresponsales

El Gobierno de Panamá reaccionó este domingo a los ataques ocurridos la noche del sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional cena de corresponsales en la Casa Blanca.

En una carta oficial dirigida al embajador panameño en Washington, Kevin Cabrera, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez transmitió, en nombre del presidente José Raúl Mulino y del pueblo panameño, su “tranquilidad y satisfacción” por la rápida acción del Servicio Secreto estadounidense, que evitó consecuencias mayores.

El comunicado destaca el alivio al confirmarse que el presidente Trump, la primera dama y las autoridades presentes se encuentran a salvo, al tiempo que reconoce la valentía del agente herido y hace votos por su pronta recuperación.

“Reciba, señor Embajador, un testimonio de nuestra cercanía y solidaridad ante este tipo de situaciones, así como nuestra confianza en la fortaleza institucional de los Estados Unidos”, señala la misiva, fechada en Panamá el 26 de abril de 2026.