Panamá prorroga por seis meses la validez de pasaportes venezolanos vencidos

El Gobierno de Panamá emitió un decreto ejecutivo, con el cual prorroga la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 188 de 3 de octubre de 2024, el cual establece medidas temporales para el reconocimiento de la validez de los pasaportes de personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en el país.

La prórroga, que se publicó en la Gaceta Oficial este 8 de agosto, nació por la suspensión de las relaciones diplomáticas y consulares con la República Bolivariana de Venezuela.

Con ese escenario los ciudadanos venezolanos no podían gestionar la renovación de sus pasaportes y otra documentación de viaje.

El decreto reconoce que, debido a esa situación, muchos pasaportes se vencieron o están próximos a vencer, impidiendo a sus titulares realizar trámites como la solicitud de permisos migratorios, permisos de trabajo y licencias de conducir.

La extensión, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego prolonga la vigencia del reconocimiento de los pasaportes venezolanos por un término de seis meses, contados a partir de 5 de abril de 2025.

Esa decisión permitirá a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Panamá regularizar su situación migratoria y laboral.