Panamá respalda a Martinica para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe

El tercer eje reafirma el compromiso de fortalecer las capacidades de los países mediante programas de capacitación, intercambio de experiencias, investigaciones conjuntas y asistencia técnica.El documento reconoce el papel de organizaciones como la UNODC, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, el Sistema Regional de Seguridad, la Agencia de Implementación de la Comunidad del Caribe para la Lucha contra el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS) y otros mecanismos internacionales dedicados al combate del crimen organizado.Asimismo, los participantes reiteraron la importancia de aplicar los instrumentos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, como base jurídica para fortalecer la cooperación internacional.Los países firmantes concluyeron con el compromiso de mantener este esfuerzo mediante una futura conferencia regional sobre seguridad en el Caribe, con el respaldo de socios internacionales y de los países del G7, con el propósito de consolidar una respuesta coordinada frente a la delincuencia organizada transnacional.