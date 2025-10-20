Panamá se convierte en la capital mundial del ambiente con la OSACTT-27

En paralelo, la <b>SB8J-1</b> pondrá el foco en el papel de los <b>pueblos indígenas y comunidades locales</b> en la conservación. Los temas incluyen <b>el reconocimiento de territorios tradicionales</b>, <b>la inclusión de tierras comunitarias en la planificación espacial</b>, y <b>el acceso al financiamiento internacional</b>.Panamá, con una importante diversidad cultural y biológica, busca posicionarse como <b>facilitador de consensos</b> entre los distintos sectores.'Actuamos como puente entre naciones, consolidándonos como líderes regionales y contribuyendo a la agenda global de biodiversidad', señaló Navarro.