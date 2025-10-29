Panamá tiene nueva licencia de conducir, ¿cuándo empieza a regir?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con Sertracen Panamá, anunciaron la implementación de un nuevo formato de licencia de conducir que cuenta con nuevos estándares de seguridad y modernidad.

El anuncio oficial se desarrolló este miércoles, y según las autoridades este nuevo diseño en la licencia de conducir tiene como objetivo de dotar a los conductores panameños y a las autoridades de un documento más confiable y difícil de falsificar. La emisión del nuevo diseño comenzará a partir del próximo 6 de noviembre.

La principal característica de este nuevo documento radica en la incorporación de tecnología avanzada en la licencia física. Según una nota de la ATTT, “el nuevo formato incorpora elementos de seguridad con tecnología que garantiza mayor confianza para los conductores y autoridades”.

Esta modernización busca garantizar la autenticidad del documento, ofreciendo mayor tranquilidad tanto a los usuarios legítimos como a las entidades encargadas de la fiscalización del tránsito.