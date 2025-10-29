Panamá tiene nueva licencia de conducir, ¿cuándo empieza a regir?

<b>¿Cuándo se implementará la nueva licencia de conducir en Panamá?</b>La ATTT aclaró que la implementación de la nueva licencia será un proceso gradual. <b>El nuevo documento se emitirá a todos los conductores que acudan a las oficinas a partir del 6 de noviembre</b> para realizar trámites de renovación, duplicado, o para quienes soliciten la licencia por primera vez.De esta manera, la entidad busca asegurar una transición ordenada hacia el documento modernizado, sin necesidad de que los conductores con licencias vigentes deban hacer un cambio inmediato.