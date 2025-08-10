Panamá y EE.UU. inician entrenamientos para fortalecer la defensa del Canal

Este domingo arribó a la<b> base aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido</b>, en Panamá Pacífico, una <b>aeronave C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cargada con equipos y pertrechos</b> para un programa de entrenamientos conjuntos entre unidades especializadas del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)</a></b> y los <b>Infantes de Marina estadounidenses</b>.El subcomisionado <b>Mayco Palacios</b>, director nacional de Operaciones Aeronavales, explicó que este <b>entrenamiento de supervivencia en selva</b> forma parte de la estrategia de seguridad <b>orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de la Fuerza Pública para enfrentar amenazas nacionales y transnacionales</b>, además de reforzar la defensa del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>.El plan piloto se desarrollará en la <b>Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón</b>, en Colón, con la participación de instructores y alumnos de ambos países. El programa cuenta con un plan de estudios elaborado en coordinación con el <b>Jungle Operations Training Center</b> del Ejército de <b>Estados Unidos</b>, perteneciente a la 25ª División de Infantería.Entre el <b>13 y el 23 de agosto</b>, tres helicópteros de la<b> Fuerza de Tarea Conjunta Bravo</b> se sumarán a las actividades de entrenamiento, que se realizarán con estricto respeto a la soberanía nacional.En total, el ejercicio reunirá <b>44 infantes de marina de Estados Unidos</b> y <b>40 unidades de la Fuerza Pública panameña</b>. <i>'Con estas acciones, junto con los ejercicios PANAMAX, estamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales para la protección del Canal de Panamá y la seguridad del país'</i>, señaló Palacios.