Panamá y EE.UU. inician entrenamientos para fortalecer la defensa del Canal

Este domingo arribó a la base aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico, una aeronave C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cargada con equipos y pertrechos para un programa de entrenamientos conjuntos entre unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y los Infantes de Marina estadounidenses.

El subcomisionado Mayco Palacios, director nacional de Operaciones Aeronavales, explicó que este entrenamiento de supervivencia en selva forma parte de la estrategia de seguridad orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de la Fuerza Pública para enfrentar amenazas nacionales y transnacionales, además de reforzar la defensa del Canal de Panamá.

El plan piloto se desarrollará en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Colón, con la participación de instructores y alumnos de ambos países. El programa cuenta con un plan de estudios elaborado en coordinación con el Jungle Operations Training Center del Ejército de Estados Unidos, perteneciente a la 25ª División de Infantería.

Entre el 13 y el 23 de agosto, tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se sumarán a las actividades de entrenamiento, que se realizarán con estricto respeto a la soberanía nacional.

En total, el ejercicio reunirá 44 infantes de marina de Estados Unidos y 40 unidades de la Fuerza Pública panameña. “Con estas acciones, junto con los ejercicios PANAMAX, estamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales para la protección del Canal de Panamá y la seguridad del país”, señaló Palacios.