MICI revela cuestionario de la diputada Brenes sobre la situación legal y ambiental de Minera Panamá

<b>El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b> reveló la mañana de este martes 7 de octubre las 17 preguntas que le envió la diputada por la libre postulación <b>Alexandra Brenes</b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/julio-molto" target="_blank">al encargado de la entidad, Julio Moltó</a>.Brenes a través de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional envió este cuestionario para conocer aspectos relacionados a la mina de cobre de Donoso.<b>La diputada reiteradamente había consultado al ministerio sobre esos temas, pero no lograba respuestas, por ello logró que la Comisión de Comercio citará a Moltó a responder el cuestionario.</b>Ahora, Moltó debe responder a los diputados cuando acudirá a la Asamblea Nacional a responder el citado cuestiónario.Brenes remitió una carta a Moltó solicitando respuestas formales sobre las acciones del Gobierno respecto a las operaciones de Minera Panamá, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones (2017 y 2023).<b>En la carta de dos páginas, fechada el 30 de septiembre y enviada desde la Asamblea Nacional, Brenes planteó 17 preguntas relacionadas con los fundamentos legales, económicos y administrativos que han permitido que la mina presuntamente siga operando.</b>Entre los puntos destacados, la diputada pidió aclarar bajo qué fundamento jurídico la administración del presidente José Raúl Mulino autorizó actividades, como la 'salida de material molido', la exportación e importación de carbón y el encendido de la planta termoeléctrica desde marzo pasado.