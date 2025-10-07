DGI inicia envío de cartas a contribuyentes con inconsistencias en sus declaraciones

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas reveló que comenzó a enviar cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, con el objetivo de facilitar su regularización voluntaria.

De acuerdo con un comunicado de la DGI, esas notificaciones se basan en la información disponible en los registros fiscales y ofrecen a los contribuyentes la oportunidad de revisar y corregir posibles omisiones antes de que se inicien procesos formales de fiscalización.

Además, la entidad exhortó a quienes reciban esas comunicaciones a atenderlas dentro de los plazos establecidos, como parte del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

“La DGI reiteró su compromiso con una gestión transparente, equitativa y orientada al diálogo, en favor del fortalecimiento del sistema fiscal y el desarrollo nacional”, destacó la entidad.

El documento también reafirmó que la institución mantiene su compromiso con una recaudación eficiente, legal y transparente, en línea con los esfuerzos del Gobierno por promover una cultura de cumplimiento voluntario entre los contribuyentes.