Diputado Luis Duke impulsa nueva versión del proyecto de ley sobre protección a testigos y denunciantes

El diputado por la libre postulación Luis Duke reveló este martes 7 de octubre que luego de un trabajo conjunto con su colega Lenin Ulate, con el apoyo de la coalición Vamos, presentó nuevamente el proyecto de ley de protección de denunciantes de actos de corrupción por faltas administrativas.

De acuerdo con Duke, presentó nuevamente este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional este lunes 6 de octubre.

Para Duke, esta norma es una herramienta más para pelear contra la corrupción y, esta vez, “no vamos a permitir que, por excusas de algunos, se caiga el proyecto”.

“Panamá nos exige combatir la corrupción, y en eso nos vamos a enfocar. Basta de impunidad”, destacó Duke en su red social X este martes.

Esta nueva iniciativa fue presentada, nuevamente en la Asamblea Nacional, utilizando como base el proyecto presentado por el diputado Jorge Bloise.

Además, se le sumó recomendaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Transparencia Internacional de Panamá.

También se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas durante los debates plenarios del proyecto de ley que presentó Bloise.

En uno de los puntos de la norma se indica que “la reserva de la identidad del denunciante o testigo en todas las diligencias que requieran de su participación, para lo cual se le asignará un código único para el seguimiento de casos, se mantendrá un registro interno bajo estricta confidencialidad”.

También se debe mantener reserva acerca del domicilio, profesión, oficio, lugar de trabajo, así como cualquier dato que identifique o haga identificable al denunciante o testigo.