Crecimiento de Panamá 2025: El Banco Mundial lo eleva al 3,9 %

<b><a href="/tag/-/meta/bm-banco-mundial">El Banco Mundial (BM) </a></b>elevó a<b> 3,9 %</b> el crecimiento económico que tendrá Panamá para lo que resta del 2025, ya que en abril estimó datos por el orden de <b>3,5 %.</b>Este martes, el organismo internacional realizó una conferencia de prensa virtual para dar a conocer los datos del Informe económico regional, en la cual se realizó la presentación de la revisión económica <b>'Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento'.</b> Según el <b><a href="/tag/-/meta/bm-banco-mundial">BM</a></b>, el crecimiento de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> estará impulsado por <b>inversiones en infraestructura y sectores como finanzas, servicios empresariales y logística. </b>A mediano plazo, es decir de <b>2026 a 2027</b>, se espera que el crecimiento alcance el <b>4,1%</b>, estimulado por la demanda interna y una mayor inversión pública y privada.<b>William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe</b>, destacó que Panamá se ve bastante bien para este 2025, ya que será del 3,9 %, lo que, por supuesto, representa una recuperación con respecto a hace dos años, tomando en cuenta las complicaciones en torno al cierre de la mina de cobre, que deprimió el crecimiento.<i>'El impacto en el comercio mundial aún está por verse y, por supuesto, eso afectará a </i><i><b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b></i><i>, por ejemplo, el tráfico al Canal, pero no puedo decir mucho más</i>', mencionó <b>Maloney</b>.