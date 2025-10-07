Crecimiento de Panamá 2025: El Banco Mundial lo eleva al 3,9 %

El Banco Mundial (BM) elevó a 3,9 % el crecimiento económico que tendrá Panamá para lo que resta del 2025, ya que en abril estimó datos por el orden de 3,5 %.

Este martes, el organismo internacional realizó una conferencia de prensa virtual para dar a conocer los datos del Informe económico regional, en la cual se realizó la presentación de la revisión económica “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento”.

Según el BM, el crecimiento de Panamá estará impulsado por inversiones en infraestructura y sectores como finanzas, servicios empresariales y logística.

A mediano plazo, es decir de 2026 a 2027, se espera que el crecimiento alcance el 4,1%, estimulado por la demanda interna y una mayor inversión pública y privada.

William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe, destacó que Panamá se ve bastante bien para este 2025, ya que será del 3,9 %, lo que, por supuesto, representa una recuperación con respecto a hace dos años, tomando en cuenta las complicaciones en torno al cierre de la mina de cobre, que deprimió el crecimiento.

“El impacto en el comercio mundial aún está por verse y, por supuesto, eso afectará a Panamá, por ejemplo, el tráfico al Canal, pero no puedo decir mucho más”, mencionó Maloney.