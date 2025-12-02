  1. Inicio
Panamá y Estados Unidos realizan entrenamiento conjunto de supervivencia en selva contra el crimen organizado

El cuerpo de instrucción está compuesto por un total de 27 especialistas. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 02/12/2025 15:13
El entrenamiento conjunto, que se desarrolla entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre, forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en seguridad, según el Senan.

Las fuerzas de seguridad de Panamá y Estados Unidos se encuentran inmersas en un curso conjunto de supervivencia en selva, enfocado en fortalecer las capacidades operativas y tácticas de los agentes panameños contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Este entrenamiento, cuya realización fue confirmada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el pasado 21 de noviembre, forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

Las prácticas, que se desarrollan desde el 28 de noviembre y se extenderán hasta el 18 de diciembre, tienen lugar en la Escuela de Selva, así como en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noé Antonio Rodríguez Justavino.

Para estos ejercicios, tres aviones, dos helicópteros Black Hawk y un Chinook, de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) arribaron al país en la previa, según informó la entidad.

Los participantes realizarán varios ejercicios de manera simultánea. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

Interoperabilidad y Tácticas de Selva

Ariel Rosa, comandante de Infantería Aeronaval, detalló este 2 de diciembre que el objetivo del curso es optimizar las funciones de los estamentos de seguridad nacionales.

“El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operativa y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas, con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común”, explicó Rosa.

En el entrenamiento participante activa miembros de la Policía Nacional , el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval , junto a 12 estudiantes de la Infantería Marina de Estados Unidos.

El cuerpo de instrucción está compuesto por un total de 27 especialistas: 13 instructores estadounidenses y 14 panameños. Los participantes realizarán varios ejercicios de manera simultánea, incluyendo prácticas de evacuación médica, construcción de refugios y principios básicos de supervivencia en ambiente selvático.

Para estos ejercicios, tres aviones, dos helicópteros Black Hawk y un Chinook. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

Balance y proyecciones

Rosa confirmó que esta es la última capacitación binacional del año, pero aseguró que los ejercicios continuarán.

“Para el próximo año se está planificando continuar con estos mismos ejercicios con la finalidad de fortalecer nuestras capacidades y brindar un buen servicio”, adelantó.

Con este grupo, ya son tres contingentes que reciben el curso de supervivencia en selva. El esfuerzo de capacitación ha sido constante, pues se han desarrollado cinco despliegues previos, capacitando a cerca de 180 unidades de la Infantería Marina de Panamá.

El Senan reiteró que estos ejercicios se desarrollan en estricto respeto de la soberanía nacional, con el objetivo de reforzar la protección de los intereses panameños.

