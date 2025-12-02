Panamá y Estados Unidos realizan entrenamiento conjunto de supervivencia en selva contra el crimen organizado

<b>Interoperabilidad y Tácticas de Selva</b><b>Ariel Rosa, comandante de Infantería Aeronaval,</b> detalló este 2 de diciembre que el objetivo del curso es optimizar las funciones de los estamentos de seguridad nacionales.<i>'El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operativa y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas, con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común'</i>, explicó Rosa.En el entrenamiento participante activa miembros de la <b>Policía Nacional , el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval</b> , junto a <b>12 estudiantes de la Infantería Marina de Estados Unidos.</b>El cuerpo de instrucción está compuesto por un total de <b>27 especialistas: 13 instructores estadounidenses y 14 panameños</b>. Los participantes realizarán varios ejercicios de manera simultánea, incluyendo prácticas de evacuación médica, construcción de refugios y principios básicos de supervivencia en ambiente selvático.