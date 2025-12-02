Panamá y Estados Unidos realizan entrenamiento conjunto de supervivencia en selva contra el crimen organizado

Las fuerzas de seguridad de Panamá y Estados Unidos se encuentran inmersas en un curso conjunto de supervivencia en selva, enfocado en fortalecer las capacidades operativas y tácticas de los agentes panameños contra el crimen organizado y la delincuencia común. Este entrenamiento, cuya realización fue confirmada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el pasado 21 de noviembre, forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países. Las prácticas, que se desarrollan desde el 28 de noviembre y se extenderán hasta el 18 de diciembre, tienen lugar en la Escuela de Selva, así como en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noé Antonio Rodríguez Justavino. Para estos ejercicios, tres aviones, dos helicópteros Black Hawk y un Chinook, de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) arribaron al país en la previa, según informó la entidad.

Interoperabilidad y Tácticas de Selva Ariel Rosa, comandante de Infantería Aeronaval, detalló este 2 de diciembre que el objetivo del curso es optimizar las funciones de los estamentos de seguridad nacionales. “El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operativa y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas, con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común”, explicó Rosa. En el entrenamiento participante activa miembros de la Policía Nacional , el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval , junto a 12 estudiantes de la Infantería Marina de Estados Unidos. El cuerpo de instrucción está compuesto por un total de 27 especialistas: 13 instructores estadounidenses y 14 panameños. Los participantes realizarán varios ejercicios de manera simultánea, incluyendo prácticas de evacuación médica, construcción de refugios y principios básicos de supervivencia en ambiente selvático.