  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá será sede de otro entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos

Las prácticas se llevarán a cabo en la Escuela de Selva, en coordinación con la Infantería de Marina.
Las prácticas se llevarán a cabo en la Escuela de Selva, en coordinación con la Infantería de Marina. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 21/11/2025 13:56
De acuerdo con el Senan, esos entrenamientos forman parte de los acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) confirmó la tarde de este viernes 21 de noviembre que Panamá será sede de un programa de entrenamiento conjunto con Estados Unidos, a desarrollarse entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Senan, esos entrenamientos forman parte de los acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad.

Las prácticas se llevarán a cabo en la Escuela de Selva, en coordinación con la Infantería de Marina, y en dos instalaciones militares panameñas: la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noé Antonio Rodríguez Justavino.

Según la entidad, el objetivo de este esfuerzo es fortalecer las capacidades tácticas y operacionales del personal especializado del Senan, así como de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con el fin de optimizar sus funciones y reforzar la protección de los intereses nacionales.

Como parte del despliegue para estos ejercicios, tres aeronaves —dos helicópteros Black Hawk y un Chinook— de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) arribaron a Panamá este mismo 21 de noviembre.

Este equipo llega al país para integrarse a la misión, la cual se desarrollará, según el Senan, en estricto respeto de la soberanía nacional.

VIDEOS
Lo Nuevo