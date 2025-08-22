Comando Sur: Más militares estadounidenses se entrenan en Panamá

En la Base Aeronaval Cristóbal Colón se llevó a cabo un curso combinado de orientación y supervivencia en la jungla que reunió a infantes de Marina de los Estados Unidos, instructores panameños y miembros de los estamentos de seguridad de Panamá.

En el entrenamiento, realizado hasta el pasado 20 de agosto, los participantes recibieron instrucción práctica en técnicas de supervivencia en entornos selváticos.

Entre las destrezas adquiridas se encuentran la correcta elaboración de nudos, procedimientos de cruce de ríos, identificación y recolección de flora y fauna comestibles, así como protocolos de evacuación médica en condiciones extremas.

El curso concluyó con un cruce de río en el que los aprendices demostraron los conocimientos adquiridos.

El ejercicio forma parte de los programas de entrenamiento que buscan mejorar la preparación de las fuerzas de seguridad en entornos de alta exigencia, reforzando al mismo tiempo la colaboración bilateral en materia de defensa y seguridad regional.