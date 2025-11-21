Juzgado frena amparo del Roberto Ruiz Díaz, pero la anulación del PLOT en San Francisco se mantiene vigente

Hoy, sin embargo, el <b>Juzgado Cuarto Civil </b>rechazó una petición similar presentada por el <b><a href="/tag/-/meta/roberto-ruiz-diaz">vicealcalde Roberto Ruiz Díaz</a></b>. El Juzgado Cuarto concluyó que varias de las acusaciones de Ruíz Díaz, como la presunta movilización de funcionarios o irregularidades en la votación de la consulta ciudadana, <b>no podían ser probadas dentro de una acción de Amparo</b>, dado que se trata de un trámite sumario que no permite la práctica de pruebas complejas. Respecto a la alegación de discriminación contra el sector de Boca La Caja, el juzgado señaló que su exclusión del proceso de zonificación <b>no constituía una violación de derechos, sino una respuesta al clamor social de los propios residentes, quienes pidieron ser tratados bajo un enfoque distinto</b>.A pesar del rechazo del Juzgado Cuarto, el fallo que prevalece es el del Juzgado Séptimo, que <b>deja sin efecto el Acuerdo Municipal N.° 270, aprobado con 18 votos a favor en el Consejo Municipal</b>. Dicho acuerdo actualizaba la zonificación del corregimiento con el objetivo de ordenar el uso de suelo y guiar el crecimiento urbano, pero desde su presentación enfrentó un fuerte rechazo de amplios sectores de la comunidad. Entre las principales preocupaciones de los residentes se encontraba el temor a un aumento de la especulación inmobiliaria, que podría encarecer aún más la vivienda, así como el riesgo de agravar los problemas de servicios básicos como agua potable, electricidad y recolección de basura en un corregimiento ya saturado. Con la anulación del Acuerdo No. 270, <b>el Municipio de Panamá se ve obligado a revisar y reiniciar los procedimientos de consulta ciudadana</b>, garantizando un proceso que cumpla plenamente con las garantías constitucionales y responda de manera efectiva a las inquietudes técnicas y sociales del corregimiento.