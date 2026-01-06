Estados Unidos modifica su postura sobre el cártel de Los Soles en acusaciones contra Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el argumento de que el denominado cártel de Los Soles sea una organización criminal ilegal estructurada, según información divulgada por The New York Times.

En la primera acusación formal presentada en 2020 contra Nicolás Maduro, el cártel de los Soles fue mencionado en al menos 32 ocasiones como un grupo organizado y liderado por el mandatario venezolano para el tráfico internacional de drogas.

Sin embargo, en la acusación más reciente, el término aparece únicamente dos veces y ya no es descrito como una organización criminal en sentido estricto.

De acuerdo con el nuevo enfoque del Departamento de Justicia, el cártel es definido ahora como un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” dentro de estructuras del Estado venezolano, que se habría beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico, más que como un cartel formal con jerarquía y mando definidos.

Pese a este cambio en la narrativa judicial, Caracol Noticias señaló que otras instancias del Gobierno estadounidense mantienen una posición distinta.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado continúan considerando al cártel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada a actividades de narcotráfico y corrupción a gran escala.

Este giro en la argumentación del Departamento de Justicia no implica el retiro de los cargos contra Maduro, sino una modificación en la caracterización del entramado criminal que, según las autoridades estadounidenses, operó desde el poder en Venezuela.