Admiten segundo amparo de garantía contra el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco

El Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá admitió una demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por los miembros de la Asociación Soy Paitilla contra el acuerdo No. 270 del 23 de septiembre de 2025, emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

Según la resolución firmada por el juez Guillermo Roberto Ballesteros, la acción presentada por la Asociación Soy Paitilla cumple con los requisitos establecidos en el artículo No. 2619 del Código Judicial, por lo que se ordenó requerir al Concejo de Panamá que, en un plazo de dos horas, remita la actuación impugnada o, en su defecto, un informe sobre los hechos objeto del recurso.

El documento también reconoce al abogado Óscar Millán Ferguson como apoderado judicial de la asociación, conforme al poder judicial.

El amparo fue presentado por la asociación en respuesta al acuerdo municipal referente al Plan Local de Ordenamiento Territorial de San Francisco.

La decisión judicial obliga al Concejo de Panamá a responder dentro del plazo establecido para continuar con el trámite del recurso constitucional.

Este sería el segundo amparo de garantías que se admite contra Acuerdo No. 270 de 23 de septiembre de 2025, emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

Este 29 de octubre se conoció que la jueza cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Solange Le Ferrec de Booker, admitió un amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz en contra del Acuerdo No. 270 de 23 de septiembre de 2025, emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

De acuerdo con la resolución Auto No. 101 / 1660872025, la acción se dirige contra la decisión del Concejo de Panamá mediante la cual se aprueba la modificación del anexo 6 del Acuerdo No. 61 de 30 de marzo de 2021, que establece el primer Plan Local de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá.

Le Ferrec de Booker determinó que la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 2616 y 2619 del Código Judicial, por lo que decidió admitirla formalmente.