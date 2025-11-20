Juzgado tumba cambio de zonificación de San Francisco, admite amparo de garantías

El Juzgado Séptimo de Panamá, concedió el amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación Soy Paitilla contra el cambio de zonificación de San Francisco en el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá. De acuerdo con la decisión del juzgado, se vulneraron los artículos No. 32 y No. 233 de la Constitución Política, relacionados con el debido proceso y el deber municipal de promover la participación ciudadana. Se señaló que la audiencia pública no garantizó un procedimiento adecuado para escuchar a los afectados, que la difusión de la convocatoria fue insuficiente y que la fecha escogida limitó injustificadamente la asistencia. Asimismo, consideró que el Municipio de Panamá omitió pasos esenciales para asegurar transparencia y respetar los derechos ciudadanos, lo que afectó el debido proceso en un trámite que impacta directamente a miles de residentes. Esta decisión se produce en medio de una controversia, ya que el pasado 23 de septiembre los concejales del Consejo Municipal de Panamá aprobaron el PLOT para el corregimiento de San Francisco con 18 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

El plan, elaborado por la Dirección de Planificación Urbana (DPU), busca regular el uso de suelo del corregimiento, actualizar la zonificación y ordenar el crecimiento urbano en una de las zonas más densamente desarrolladas y con mayores conflictos entre la actividad residencial y comercial. Su aprobación ha enfrentado dificultades desde el inicio debido al temor de numerosos residentes, quienes advierten que las nuevas reglas podrían encarecer la vivienda, agravar los problemas de servicios básicos y aumentar el caos urbano en un corregimiento ya afectado por la especulación inmobiliaria y la falta de planificación coherente. Anteriormente, la representante de San Francisco, Serena Vamvas, quien se abstuvo en la votación, defendió que la DPU “ha hecho un buen plan” y que la propuesta es mejor que lo existente, pero reconoció la profunda preocupación ciudadana. Vamvas señaló la necesidad de reforzar los mecanismos de sanción y aumentar las penas contra desarrolladores que incumplan las normas de construcción. El proceso también estuvo marcado por la polémica consulta ciudadana realizada el 8 de septiembre, en la que numerosos residentes denunciaron haber sido impedidos de votar debido a problemas de aforo en la Casa Club del Parque Omar.