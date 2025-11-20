Juzgado tumba cambio de zonificación de San Francisco, admite amparo de garantías

El Juzgado Séptimo de Panamá, <b>concedió el amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación Soy Paitilla contra el cambio de zonificación de San Francisco</b> en el <b><a href="/tag/-/meta/plan-local-de-ordenamiento-territorial">Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT)</a></b> del d<b>istrito de Panamá</b>. De acuerdo con la decisión del juzgado, <b>se vulneraron los artículos No. 32 y No. 233 de la <a href="/tag/-/meta/constitucion-de-panama">Constitución Política</a></b>, relacionados con <b>el debido proceso y el deber municipal de promover la participación ciudadana</b>. Se señaló que la audiencia pública <b>no garantizó un procedimiento adecuado para escuchar a los afectados</b>, que la difusión de <b>la convocatoria fue insuficiente</b> y que la fecha escogida <b>limitó injustificadamente la asistencia</b>. Asimismo, consideró que el Municipio de Panamá <b>omitió pasos esenciales para asegurar transparencia y respetar los derechos ciudadanos</b>, lo que afectó el debido proceso en un trámite que impacta directamente a miles de residentes. Esta decisión se produce en medio de una controversia, ya que el pasado 23 de septiembre los concejales del Consejo Municipal de Panamá aprobaron el PLOT para el corregimiento de San Francisco con 18 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.