Admiten amparo contra modificación del Plan Local de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá

La jueza cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Solange Le Ferrec de Booker, admitió este miércoles 29 de octubre una demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz en contra del Acuerdo No. 270 de 23 de septiembre de 2025, emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

De acuerdo con la resolución Auto No. 101 / 1660872025, la acción se dirige contra la decisión del Concejo de Panamá mediante la cual se aprueba la modificación del anexo 6 del Acuerdo No. 61 de 30 de marzo de 2021, que establece el primer Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá.

Le Ferrec de Booker determinó que la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 2616 y 2619 del Código Judicial, por lo que decidió admitirla formalmente.

En otro documento, contenido en el Oficio No. 40 / 1660872025, la jueza notificó al presidente del Consejo Municipal de Panamá, Senén Mosquera, sobre la admisión de la demanda.

La jueza le informó a Mosquera que le concedió un plazo de dos horas —de acuerdo con el artículo No. 2621 del Código Judicial— para remitir el expediente o, en su defecto, informar acerca de los hechos relacionados con la actuación impugnada.

El proceso surge tras la reciente aprobación de modificaciones al PLOT, instrumento que regula el uso de suelo y la planificación urbana en el distrito capital, lo que ha generado debate público y cuestionamientos sobre su impacto en el desarrollo urbano.