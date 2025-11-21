FIFA vuelve a suspender al presidente de la FPF: Manuel Arias recibe otra sanción

La federación explicó que, conforme a sus estatutos, en ausencia del presidente será el <b>primer vicepresidente, Fernando Arce</b>, quien asumirá las funciones de liderazgo hasta que finalice la suspensión.La institución recalcó que la FPF <b>no forma parte de ningún proceso</b>, pasado o presente, ante órganos jurisdiccionales de la FIFA, y que la sanción impuesta al presidente <b>no afecta el funcionamiento administrativo ni operativo</b> del organismo.En un comunicado, la federación destacó que, bajo el liderazgo de Arias en los últimos años, se han establecido estrategias a corto, mediano y largo plazo, además de procesos internos de transparencia y cumplimiento que permitirán mantener el rumbo institucional y deportivo. Entre los avances recientes mencionó la <b>clasificación de la Selección Mayor Masculina al Mundial 2026</b>.La FPF confirmó que continuará con la planificación de la preparación de la Selección Mayor Masculina de cara a la <b>Copa Mundial de la FIFA 2026</b>. Asimismo, reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la próxima participación de la Selección Mayor Femenina en el <b>Clasificatorio de Concacaf</b>, que iniciará el <b>30 de noviembre</b>.