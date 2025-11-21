FIFA vuelve a suspender al presidente de la FPF: Manuel Arias recibe otra sanción

Según detalló la FPF, Arias ha sido sancionado nuevamente por un período de seis meses, esta vez hasta el 21 de mayo de 2026 , tiempo durante el cual no podrá participar en actividades relacionadas con el fútbol federado.

La medida responde al supuesto incumplimiento total de la sanción establecida el 16 de enero de 2025, la cual fue aplicada tras declaraciones que Arias realizó sobre una jugadora.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que fue notificada sobre una nueva sanción impuesta al presidente de la institución, Manuel Arias, por parte del Comité de Ética de la FIFA.

Federación Panameña de Fútbol aclara impacto de la sanción

La federación explicó que, conforme a sus estatutos, en ausencia del presidente será el primer vicepresidente, Fernando Arce, quien asumirá las funciones de liderazgo hasta que finalice la suspensión.

La institución recalcó que la FPF no forma parte de ningún proceso, pasado o presente, ante órganos jurisdiccionales de la FIFA, y que la sanción impuesta al presidente no afecta el funcionamiento administrativo ni operativo del organismo.

En un comunicado, la federación destacó que, bajo el liderazgo de Arias en los últimos años, se han establecido estrategias a corto, mediano y largo plazo, además de procesos internos de transparencia y cumplimiento que permitirán mantener el rumbo institucional y deportivo. Entre los avances recientes mencionó la clasificación de la Selección Mayor Masculina al Mundial 2026.

La FPF confirmó que continuará con la planificación de la preparación de la Selección Mayor Masculina de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la próxima participación de la Selección Mayor Femenina en el Clasificatorio de Concacaf, que iniciará el 30 de noviembre.