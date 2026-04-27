PedidosYa rompe el silencio tras paro: ‘No es una huelga, es un grupo minoritario’

El punto más crítico de la disputa sigue siendo el modelo de compensación.De acuerdo con <b>González</b>, el cambio <b>no implica una reducción de ingresos, sino una redistribución más eficiente del pago</b>.'Antes, la ganancia no consideraba la distancia para recoger el pedido (...) ahora se reconoce el esfuerzo desde el primer minuto', explicó. El nuevo esquema incluye pagos por desplazamiento al punto de retiro, incentivos por zonas, multiplicadores por demanda y bonificaciones adicionales. <b>Según la empresa, esto permitiría aumentar los ingresos por hora entre un 20% y 50%</b>.'No se está pagando menos: se está pagando mejor distribuido', insistió. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la de los motorizados, quienes sostienen que, <b>en la práctica, sus ingresos han disminuido y que el sistema favorece a la plataforma</b>.