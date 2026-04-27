Segundo Mega Bingo TV: fecha, hora, dónde verlo y dónde comprar tu cartón

El esperado segundo <b>Mega Bingo TV</b> ya tiene todo listo y promete una noche llena de emoción, premios y entretenimiento para toda la familia en Panamá.Si quieres participar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: cuándo es, a qué hora inicia, dónde verlo y cómo conseguir tu cartón.<b>¿Cuándo es el segundo Mega Bingo TV?</b>El evento se realizará el próximo:- Jueves 7 de mayo- Hora: 7:00 p.m.Así que ya puedes agendar la fecha para no perderte esta segunda edición que llega con grandes expectativas.<b>¿Dónde ver el Mega Bingo TV?</b>Podrás disfrutarlo desde casa a través de múltiples plataformas:- NEX TV- YouTube (MegabingoTV)- Instagram (@nextvpanama / @rpctv_panama)- RPC TV<b>¿Dónde comprar el cartón?</b>El cartón tiene un costo accesible de: 5 balboasY puedes conseguirlo en los siguientes puntos:- Super 99- Billeteros de la LoteríaOficinas del Parque Omar- Almacenes El Costo- También disponible en formato digital en: megabingotv.com/digital<b>Importante antes de jugar</b>Un detalle clave que debes tener en cuenta:- Con un solo cartón juegas todos los bingos- No debes rayarlo