  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Segundo Mega Bingo TV: fecha, hora, dónde verlo y dónde comprar tu cartón

Así que ya puedes agendar la fecha para no perderte esta segunda edición que llega con grandes expectativas.
Así que ya puedes agendar la fecha para no perderte esta segunda edición que llega con grandes expectativas. Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 27/04/2026 16:48
Si quieres participar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: cuándo es, a qué hora inicia, dónde verlo y cómo conseguir tu cartón.

El esperado segundo Mega Bingo TV ya tiene todo listo y promete una noche llena de emoción, premios y entretenimiento para toda la familia en Panamá.

Si quieres participar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: cuándo es, a qué hora inicia, dónde verlo y cómo conseguir tu cartón.

¿Cuándo es el segundo Mega Bingo TV?

El evento se realizará el próximo:

- Jueves 7 de mayo

- Hora: 7:00 p.m.

Así que ya puedes agendar la fecha para no perderte esta segunda edición que llega con grandes expectativas.

¿Dónde ver el Mega Bingo TV?

Podrás disfrutarlo desde casa a través de múltiples plataformas:

- NEX TV

- YouTube (MegabingoTV)

- Instagram (@nextvpanama / @rpctv_panama)

- RPC TV

¿Dónde comprar el cartón?

El cartón tiene un costo accesible de: 5 balboas

Y puedes conseguirlo en los siguientes puntos:

- Super 99

- Billeteros de la LoteríaOficinas del Parque Omar

- Almacenes El Costo

- También disponible en formato digital en: megabingotv.com/digital

Importante antes de jugar

Un detalle clave que debes tener en cuenta:

- Con un solo cartón juegas todos los bingos

- No debes rayarlo

VIDEOS
Lo Nuevo