Segundo Mega Bingo TV: fecha, hora, dónde verlo y dónde comprar tu cartón

El esperado segundo Mega Bingo TV ya tiene todo listo y promete una noche llena de emoción, premios y entretenimiento para toda la familia en Panamá.

Si quieres participar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: cuándo es, a qué hora inicia, dónde verlo y cómo conseguir tu cartón.

¿Cuándo es el segundo Mega Bingo TV?

El evento se realizará el próximo:

- Jueves 7 de mayo

- Hora: 7:00 p.m.

Así que ya puedes agendar la fecha para no perderte esta segunda edición que llega con grandes expectativas.

¿Dónde ver el Mega Bingo TV?

Podrás disfrutarlo desde casa a través de múltiples plataformas:

- NEX TV

- YouTube (MegabingoTV)

- Instagram (@nextvpanama / @rpctv_panama)

- RPC TV

¿Dónde comprar el cartón?

El cartón tiene un costo accesible de: 5 balboas

Y puedes conseguirlo en los siguientes puntos:

- Super 99

- Billeteros de la LoteríaOficinas del Parque Omar

- Almacenes El Costo

- También disponible en formato digital en: megabingotv.com/digital

Importante antes de jugar

Un detalle clave que debes tener en cuenta:

- Con un solo cartón juegas todos los bingos

- No debes rayarlo