Pérez Balladares critica terminal del Tren Panamá - David en Albrook

El tren Panamá - David contará con 14 estaciones, una de ellas sería la gran terminal en Panamá, que se está estudiando ubicarla en el actual Aeropuerto de Albrook. <i>'El tema de Albrook es una idea importante porque en algún lugar tiene que llegar el tren',</i> dijo el presidente José Raúl Mulino, quien fue cuestionado sobre el tema durante su conferencia semanal. Mulino sí aclaró que la ubicación de la terminal del tren Panamá - David en el Aeropuerto de Albrook que <i>'es un tema conceptual todavía, yo creo que se adelantaron en hablar de ello'.</i><b>Pérez Balladares critica ubicación de la estación del tren Panamá - David en Albrook </b>La posibilidad de este traslado generó reacciones, una de ellas fue del expresidente Ernesto Pérez Balladares. <i>'Construir la terminal del tren de Chiriquí en Albrook sería crear 'El Gran Embudo de Panamá'. ¡Adiós al aeropuerto! ¡Hola a más tranques en un área ya colapsada! ¿Por qué no pensar en una alternativa más inteligente al borde del Canal?',</i> escribió en su cuenta de X. Más temprano, Mulino manifestó que <i>'Albrook (aeropuerto) se movería, si se toma esa decisión, a Panamá Pacífico, un área que ya contará en ese momento con la Línea 3 completa del Metro y el cuarto puente que va facilitar el ir y venir a Panamá'.</i>