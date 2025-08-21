Pérez Balladares critica terminal del Tren Panamá - David en Albrook

El tren Panamá - David contará con 14 estaciones, una de ellas sería la gran terminal en Panamá, que se está estudiando ubicarla en el actual Aeropuerto de Albrook.

“El tema de Albrook es una idea importante porque en algún lugar tiene que llegar el tren”, dijo el presidente José Raúl Mulino, quien fue cuestionado sobre el tema durante su conferencia semanal.

Mulino sí aclaró que la ubicación de la terminal del tren Panamá - David en el Aeropuerto de Albrook que “es un tema conceptual todavía, yo creo que se adelantaron en hablar de ello”.

Pérez Balladares critica ubicación de la estación del tren Panamá - David en Albrook

La posibilidad de este traslado generó reacciones, una de ellas fue del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

“Construir la terminal del tren de Chiriquí en Albrook sería crear “El Gran Embudo de Panamá”. ¡Adiós al aeropuerto! ¡Hola a más tranques en un área ya colapsada! ¿Por qué no pensar en una alternativa más inteligente al borde del Canal?”, escribió en su cuenta de X.

Más temprano, Mulino manifestó que “Albrook (aeropuerto) se movería, si se toma esa decisión, a Panamá Pacífico, un área que ya contará en ese momento con la Línea 3 completa del Metro y el cuarto puente que va facilitar el ir y venir a Panamá”.