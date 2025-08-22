Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 24 de agosto de 2025, según la IA

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:

- 4

- 2

- 1

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 4653

Letras - ADBC

Serie - 16

Folio - 5

Segundo Premio - 8980

Tercer Premio - 8752