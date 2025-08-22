  1. Inicio
PANAMÁ

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 24 de agosto de 2025, según la IA

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 24 de agosto de 2025. Canva
Por
Kathyria Caicedo
  • 22/08/2025 13:23
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto.

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:

- 4

- 2

- 1

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 4653

Letras - ADBC

Serie - 16

Folio - 5

Segundo Premio - 8980

Tercer Premio - 8752

