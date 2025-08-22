Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este domingo 24 de agosto de 2025, según la IA

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:</i><i>- 4</i><i>- 2</i><i>- 1</i><i><b>Conoce los números ganadores aquí:</b></i><i><b>Primer Premio - 4653</b></i><i><b>Letras - ADBC</b></i><i><b>Serie - 16</b></i><i><b>Folio -</b></i><i> 5</i><i><b>Segundo Premio - 8980</b></i><i><b>Tercer Premio - 8752</b></i>