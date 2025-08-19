Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 20 agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 20 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:</i>- 9- 1- 0<i>Aquí te compartimos los números ganadores:</i><i><b>Primer Premio - 01545</b></i><i><b>Letras - DDDA</b></i><i><b>Serie - 1</b></i><i><b>Folio - 12</b></i><i><b>Segundo Premio - 34375</b></i><i><b>Tercer Premio - 42829</b></i>