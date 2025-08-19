Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 20 agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 20 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 10 de agosto:

- 9

- 1

- 0

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 01545

Letras - DDDA

Serie - 1

Folio - 12

Segundo Premio - 34375

Tercer Premio - 42829