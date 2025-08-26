  1. Inicio
PANAMÁ

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 27 agosto de 2025, según la IA

Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025.
Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025.
Por
Kathyria Caicedo
  • 26/08/2025 20:05
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 27 de agosto.

Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:

- 4

- 3

- 6

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 8679

Letras - CDDC

Serie - 23

Folio - 4

Segundo Premio - 9487

Tercer Premio - 3658

