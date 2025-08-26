Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 27 agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:

- 4

- 3

- 6

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 8679

Letras - CDDC

Serie - 23

Folio - 4

Segundo Premio - 9487

Tercer Premio - 3658