Pirámide de la Lotería Nacional para el sorteo de este miércoles 27 agosto de 2025, según la IA

Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el sorteo ordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de agosto:</i><i>- 4</i><i>- 3</i><i>- 6</i><i> </i><i>Aquí te compartimos los números ganadores:</i><i><b>Primer Premio - 8679</b></i><i><b>Letras - CDDC</b></i><i><b>Serie - 23</b></i><i><b>Folio - 4</b></i><i><b>Segundo Premio - 9487</b></i><i><b>Tercer Premio - 3658</b></i>