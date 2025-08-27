A segundo debate proyecto que impide reelección en universidades públicas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional pasó a segundo debate el proyecto de ley 83, que establece el principio de la no reelección inmediata para el cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá y dicta otras disposiciones.

La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Cedeño de la bancada Seguimos, busca limitar la permanencia en los cargos universitarios de mayor jerarquía.

El proyecto cuenta con el respaldo de 27 organizaciones, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá (Sintup), el Movimiento de Rescate de la Universidad de Panamá, el Movimiento Universitario 2025, el Movimiento Universitario Democratizador y Profesores Independientes de la Facultad de Administración Pública.

“He visto la politización en las universidades, que dicta mucho el discurso cuando uno es candidato, pero cambia cuando se accede al cargo. Es una transformación en la que queda afectado el universitario”, advirtió Cedeño.

Sin embargo, el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, cuestionó la propuesta alegando que no se consultó con el Consejo General Universitario ni con docentes, estudiantes y administrativos de la UP.

También recordó que el proceso de elecciones para escoger al nuevo rector se iniciará formalmente hoy. “Sería injusto que a mitad del proceso cambiaran las reglas del juego sobre la rectoría”, manifestó.

En tanto, el vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González, recalcó que la postura de esa institución es la defensa de la autonomía universitaria.

El constitucionalista y catedrático Miguel Antonio Bernal respaldó la medida y advirtió que la autonomía universitaria no puede colocarse por encima de las competencias de la Asamblea.

“Ya la Universidad de Panamá y el país sufrieron durante más de 20 años de reelección continua. La reelección está haciendo un daño terrible a la academia en este país. En ninguna universidad pública se debe permitir la reelección de ningún cargo”, afirmó.Anayansi Turner, también profesora y abogada, coincidió con Bernal y recalcó que esta es una medida que atiende las peticiones realizadas por varios sectores de la UP. La propuesta fue avalada por 6 de los 8 diputados de la comisión.