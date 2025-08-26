DGCP ratifica la confidencialidad de beneficiarios finales; Transparencia alerta ‘retroceso’

La petición se basó en la <b>Ley de Acceso a la información o <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf" target="_blank">Ley 6 de 2002</a> </b>y también en la norma de contrataciones públicas o <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/legislacion/LIBRO_TEXTO_UNICO_LEY22_2006.pdf" target="_blank"><b>Ley 22 de 2006</b> </a>que obliga a los proponentes de una licitación mayor a $500 mil a presentar una declaración jurada en la que se certifique el nombre de cada persona natural beneficiaria de por lo menos <b>el 10% del capital accionario emitido y en circulación.</b>La DGCP contestó la petición citando que se considera restringido 'los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, obtenida por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas', según la clasificación de la Ley de Transparencia.Empero, para abogados conocedores del tema de acceso a la información, como <b>José Isabel Blandón</b>, propulsor de la Ley de Transparencia, llama la atención que esta restricción de información de la DGCP dirigida a 'todas las partes interesadas', entidades del Estado y proponentes en actos cuya cuantía supere los $500 mil se efectúe mediante comunicado.En ocasiones previas se ha publicado en la <b>Gaceta Oficial</b>, mediante una resolución motivada y se restringe por 10 años, como cita la Ley de Acceso a la Información.