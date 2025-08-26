Transparencia Internacional hace ‘llamado enérgico’ ante retroceso en transparencia de las contrataciones públicas

Con base a esto y a la <b>Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002</b> se solicitó esta información que fue negada para todos los actos públicos, ya que según la DGCP se entregaba por una<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/contrataciones-publicas-restringe-informacion-de-beneficiarios-finales-de-personas-juridicas-ND15527039"> 'mala práctica'</a>.'Mientras el mundo avanza hacia la desclasificación de información, <b>Panamá retrocede en transparencia</b> y acceso a la información. Los contratistas del Estado reciben dinero público y deben cumplir con los más altos estándares de publicidad y rendición de cuentas', manifestó el capítulo panameño de<b> Transparencia Internacional.</b>