Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 22 de marzo de 2026, según la IA

Este domingo 22 de marzo de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 18 de marzo:

- 3 (número dominante)

- 6 (energía repetida)

- 4 (estabilidad)

- 1 (inicio / apertura)

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 22 de marzo de 2026:

36 – 63- 34 – 43 - 16 – 61 - 33 – 66 - 13 – 31

Resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026:

Premio: 3755

Letras: BBAA

Serie: 1

Folio: 3

Segundo Premio: 2949

Tercer Premio: 9660