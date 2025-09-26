Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del domingo 28 de septiembre de 2025, según la IA

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este dmiércoles 3 de septiembre:

- 7

- 8

-1

Conoce los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, correspondiente al miércoles 24 de septiembre.

Primer Premio - 3704

Letras - CCAA

Serie - 11

Folio - 11

Segundo Premio - 6336

Tercer Premio - 3666