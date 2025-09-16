  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025, según la IA

Pirámide de la Lotería Nacional de Panamá para el sorteo de este miércoles 16 de septiembre de 2025.
Pirámide de la Lotería Nacional de Panamá para el sorteo de este miércoles 16 de septiembre de 2025. Canva
Por
Kathyria Caicedo
  • 16/09/2025 15:58
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 16 de septiembre de 2025.

Este miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este dmiércoles 3 de septiembre:

- 6

- 3

- 9

Conoce los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, correspondiente al domingo 7 de septiembre.

Primer Premio - 7334

Letras - BAAB

Serie - 16

Folio - 9

Segundo Premio - 6366

Tercer Premio - 8033

VIDEOS
Lo Nuevo