Planilla estatal cuesta más de 5 mil millones de dólares al año

“Con las leyes actuales, despedir una botella es casi imposible, porque tiene la presión o el azúcar alta o cualquier otra condición médica que no represente un impedimento en el mundo real”, señaló Mulino durante un discurso en la Asamblea Nacional. “Esos escudos bajo los que se protege la ineficiencia son muy duros, pero no imposibles de vencer. Para ellos hay que tener leyes mejores, más modernas y con un sentido de justicia social”, acotó.

Gasto en los ministerios

Los expertos consultados recuerdan que los funcionarios no son solo personal administrativo, en el Meduca hay maestros, en el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) médicos y enfermeras, por ejemplo. A pesar del alto costo de la planilla, no se debe desmeritar -según ellos- el valor de los funcionarios, tanto administrativos como técnicos que mantienen funcionando las instituciones que sirven a millones de panameños y panameñas alrededor del país.

Nombres políticos

“Todos los gobiernos cuando llegan, efectivamente encuentran una planilla abultada porque el gobierno que sale deja a muchos de los que se contrataron producto de la campaña política y esos van aumentando cada cinco años”, explicó el expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada . “Cuando llegan los gobiernos se llevan a sus colaboradores que participan en la campaña electoral y por supuesto le deben esos espacios y los van contratando. No se hacen los trabajos de revisión, las auditorías en cuanto al tema laboral para detectar efectivamente aquellos que fueron contratados y que no ejercen ningún tipo de función y ganan un salario sin trabajar, yo creo que eso es lo primero que se tiene que hacer” , añadió.

La ley

“El denominado Fuero por Discapacidad es una garantía laboral o protección que gozan los trabajadores de no ser despedidos injustificadamente por el empleador por razón de una discapacidad física o mental. Al igual que otros fueros, como el de la maternidad, el sindical o el dado por enfermedad, el trabajador amparado por el Fuero de Discapacidad no podrá ser despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo, sin causa justificada. Es decir, que ante esta prerrogativa la destitución solo procede, siempre y cuando quien goce del fuero sea destituido luego de llevado a cabo un Procedimiento Disciplinario, en el que se compruebe la comisión de una falta cuya sanción sea dicha medida”, detalla otro fallo de la CSJ emitido en 2022.

“Aquellos funcionarios al servicio del Estado nombrados - en forma permanente o eventual- ya sea transitorio, contingente o por servicios especiales con dos años de servicio continuo o más, que no están acreditados por algunas de las carreras públicas dispuestas en el artículo 305 de la Constitución Política, gozarán de la estabilidad laboral en su cargo, lo que implica que no pueden ser destituidos sin un medio causal legal que lo justifique”, estipula una sentencia de 2016 de la CSJ.

Derechos laborales

“No sé quién asesora al señor presidente. Pero lo está haciendo mal porque el señor presidente no puede expresarse de esta manera. La mayoría de los trabajadores va a buscar su pan todos los días. A trabajar tratando de hacer las cosas bien. Si tú te pones a ver la plantilla estatal, ¿puedes creer que haya 250 mil botellas? Eso es falso”, apuntó. “Nosotros le decimos a los políticos. Oye, ¿por qué tú en vez de decir el discurso que estás diciendo tú no dices oye, tenemos gente pensionada trabajando todavía? Les deben vacaciones, deben primas de antigüedad. Si solicita retiro voluntario, con condiciones cónsonas a la realidad económica, abrirían nuevos puestos de trabajo para gente joven”, agregó.

Berrocal reconoce que hay personas con salarios inflados que no desempeñan el cargo para el que están nombrados y que lo correcto es investigar y sacarlos, pero enfatiza que la mayoría de los funcionarios no son así.

“Hoy día los trabajadores tienen sus documentaciones que formularon sus enfermedades bien comprobadas. Y no es tan fácil el despido de los trabajadores. Como estábamos acostumbrados siempre a decir, chau, chau, que te vi, muchas gracias”, manifestó Augusto Alfredo Berrocal, asesor legal de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep). “Nosotros como organización le hemos dicho a los políticos que tú no puedes llegar y hacer las cosas como quieras. Porque primero, los trabajadores tienen la protección ya establecida por ley. Y segundo, que no les saldan las deudas que tienen”, añadió Berrocal.

Finanzas Públicas

El costo a las finanzas estatales no es solo de planilla, el presidente Mulino también habló del pago de más de 3 mil millones de dólares en subsidios. El economista Olmedo Estrada advierte del peligro de seguir aumentando la deuda pública que ya supera los 50 mil millones de dólares. “¿Vamos a seguir endeudando el país? Recibimos un país con menos 50 mil millones de dólares que hay que pagar, pero si seguimos gastando, como lo estamos gastando ahorita, entonces vamos a tener en poco tiempo 70 mil, porque así como aumentó en el mes pasado, lo duplicó, este también lo va a duplicar porque no se va a quedar atrás y él no va a querer que la gente diga, no pude construir el tren de Chiriquí porque no había dinero”, apuntó el economista. “Por supuesto que nos vamos a caer en lo más bajo y ahí perdemos todo, perdemos el grado de inversión y todo”, vaticinó.

El gran reto para el gobierno de Mulino será lograr contener los gastos y cumplir con sus proyectos.