Pleno de la Asamblea en sesión permanente hasta aprobar reformas al presupuesto del Estado 2024

El pleno de la Asamblea Nacional se declaró la noche de este miércoles en sesión permanente, hasta aprobar en segundo debate el proyecto de ley 9 que modifica artículos de la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023, por la cual se dictó el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024.

El inicio del segundo debate de este proyecto se centró en torno a lo inicialmente propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que había solicitado que los traslados de partidas de 200 mil dólares hasta los 5 millones de dólares fueran aprobados por el MEF, sin requerir del aval de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

Para este caso, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea rechazó en primer debate lo pedido por el MEF y avaló que todo traslado de partida desde los 200 mil dólares en adelante sean aprobados por esta instancia legislativa.

También se dieron algunos cuestionamientos sobre el monto de los viáticos que deben recibir los funcionarios de alta jerarquía cuando estos deban realizar misiones oficiales al extranjero.

Al respecto, la Comisión de Presupuesto eliminó los viáticos a ex presidentes y ex vicepresidentes de la República en misión oficial y estableció una sola tabla de viáticos para todos los funcionarios, sin distinción de cargo o rango, que no supera los $500 diarios, dependiendo del país de destino. La propuesta del Ejecutivo establecía un monto de hasta $600 diarios en algunos países.

Al pleno legislativo compareció el ministro del MEF, Felipe Chapman, quien cuando fue aprobado en primer debate este proyecto salió molesto y cabizbajo aduciendo que lo del monto avalado para los traslados por la Comisión de Presupuesto le tenía sin cuidado.

También recalcó en su momento que lo que sí le tomó por sorpresa fue “la creación de fueros y privilegios en la asignación por ejemplo, de viáticos, donde se está haciendo diferenciación entre ciudadanos, lo cual obviamente riñe con el espíritu de lo planteado”, sin dar mayores detalles de esos llamados privilegios.

En el inicio de este segundo debate, al ser consultado por el diputado Luis Eduardo Camacho si en lo aprobado por la Comisión de Presupuesto se había dado algún obstáculo a lo solicitado por el MEF, Chapman dijo que “realmente no se había presentado ningún obstáculo a nuestra propuesta”.

“Lo que se ha se debatido allí son, en armónica colaboración, planteamientos y criterios sobre como abordar la buena gestión eficaz de las finanzas públicas. En toda democracia todos tenemos como ciudadanos la libertad de pensamiento y de libre albedrío y de opinar de forma, en muchas ocasiones igual y en otras diferente. No se ha presentado ningún obstáculo, ni tampoco ha habido algún planteamiento indebido y hemos sido tratados con respeto y profesionalismo, lo cual agradecemos”, afirmó Chapman.

En las intervenciones de los diputados, José Luis Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), abogó para que se respete el monto de 200 mil aprobado por la Comisión de Presupuesto en su primer debate, tras señalar que con un monto más alto, esta instancia sería casi inoperante.

En tanto, el diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, manifestó que nunca entendió la molestia del ministro Chapman con el tema de los viáticos.

“Lo que hizo la Comisión de Presupuesto fue restaurar los viáticos que habían sido eliminados, porque seguramente los altos funcionarios tendrán que hacer viajes para entablar relaciones con otros países y organismos internacionales. No tenía ningún sentido la norma aprobada previamente, que establecía que estos funcionarios en una misión al exterior no recibieran un centavo en viáticos. No sé a quién se le ocurrió eso”, exclamó.

También calificó como un “chantaje” lo establecido en la ley de presupuesto actual de que todos traslados desde un dólar hacia arriba deben ser aprobados por la Comisión de Presupuesto.

Varela consideró por un lado que los 5 millones en traslados sin la aprobación de la Asamblea propuestos por el MEF, es un monto extremadamente alto.

No obstante, señaló que él sí estaría de acuerdo en aprobar ese monto en lo que resta de la actual vigencia fiscal 2024, tomando en consideración que se trata de un gobierno que acaba de entrar y cuyos funcionarios apenas se han estado ratificando y que se trata solamente de traslados de montos disponibles y no de créditos adicionales.

“En lo que no estaría de acuerdo es que en el presupuesto de 2025 se tenga una cifra por arriba de los 300 mil dólares, sin se elabora un buen presupuesto”, sostuvo Varela.

Luis Eduardo Camacho dijo que casi endosaría las palabras de Varela porque cree que son propuestas responsables.

Pero recalcó que “yo no voy a renunciar a la facultad que tiene la Asamblea de fiscalizar el accionar del gobierno, pero si estoy de acuerdo en darle un voto de confianza”, sostuvo Camacho.

Por su parte, el diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos sustentó que los traslados de partidas no deben ser mayor de 200 mil dólares, tras recordar que recientemente por la Comisión de presupuesto han habido solicitudes de traslados muy cuestionables como los de la Unachi, Aeronáutica Civil, Miviot; entre otros, que hubiesen sido aprobados.

“Esto no se trata de la famosa palabra gobernabilidad, se debe respetar la separación de poderes. No podemos perder nuestro rol fiscalizador señores”, dijo.

Vega, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto, manifestó que el monto se de 200 mil se fijó debido a las inconsistencias que vieron en varias solicitudes de traslados de partidas.

Mientras que el diputado Ernesto Cedeño, de Moca se mostró en desacuerdo con el monto solicitado por el MEF y lo aprobado por la Comisión de Presupuesto, sin previamente tener un registro del histórico utilizado que motive al parlamento a tomar decisiones.

También dijo estar en desacuerdo de que los expresidentes hayan sido excluidos de la posibilidad de recibir viáticos cuando viajan al extranjero en representación del Estado panameño, indistintamente del partido al que pertenezcan.

Cedeño también le preguntó al ministro Chapman cuál sería el monto ideal de traslados que deban ser aprobados por el MEF sin ser avalados por la Comisión de Presupuesto, a lo que Chapman respondió que no hay una respuesta única, y señaló que está la conceptual está en la Constitución de la República, que asegura, da un pronunciamiento claro de la administración de los recursos públicos.

En cuanto a una cifra específica, señaló que va a depender del criterio de los diputados y en ese sentido, dijo, se pudiera tener un criterio de un número distinto al solicitado.

Chapman aboga por concentrarse en los procesos para mejorarlos, más que en el monto en sí como tal. “Hay que regresar al concepto de la buena gestión de los recursos escasos”, puntualizó.

La presidenta de la Asamblea, la diputada Dana Castañeda, decretó un receso para continuar este jueves con el segundo debate del proyecto, a partir de las 9:30 de la mañana.