Policía detiene a 15 estudiantes en medio de protestas contra reformas a la CSS

Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) han sido aprendidos por la Policía Nacional, tras las protestas de la noche del pasado 14 de noviembre.

Según conoció La Estrella de Panamá, desde ayer existían 15 de estos casos en diferentes casas de paz, como en Santa Ana y Bella Vista.

Entre los detenidos se encuentran dos estudiantes de la Facultad de Economía, uno de la Facultad de Sociología y otro de la Facultad de Comunicación Social.

En el caso de los estudiantes de Economía, ya habían sido detenidos anteriormente por las autoridades.

De acuerdo con el testimonio de estos, después de salir de la UP, al terminar sus clases en el turno de la noche, fueron perseguidos por la Policía Nacional hasta ser detenidos en un retén, y fueron obligados a bajar del automóvil en el cual viajaban, que fue requisado por las autoridades.

El automóvil tenía pistolas de agua que podrían haber sido utilizadas para “disparar gasolina” a los carros de la Policía y vincularlos a los hechos de esa noche, detalló uno de los abogados de los estudiantes a este medio.

A pesar de esto, ninguno de los dos estudiantes pertenece a las organizaciones estudiantiles de esta institución académica.

Anteriormente, los abogados de la Defensoría de Estudiantes de la UP habían alcanzado un acuerdo con la Policía Nacional, que permitió que los jóvenes de diversas facultades pudieran salir sin problemas del recinto.

Sin embargo, otros decidieron quedarse dentro de la universidad y salir más tarde, fuera de la hora acordada entre los abogados y las fuerzas policiales. Los jóvenes que se quedaron, al retirarse del campus, fueron detenidos.

A los otros estudiantes aprehendidos también se les detuvo al salir de la universidad, sin mayor razón que su posible vinculación con las protestas en la UP.

”Hubo una masiva detención de estudiantes universitarios de manera arbitraria y acá nos estamos enterando de la magnitud. Estamos asistiendo a un grupo de cuatro estudiantes, pero hay dos bloques más de cuatro , es decir, en total son 15 personas. Estamos asumiendo la representación de todos”, dijo Jorge González, abogado de la Defensoría del Pueblo a La Estrella de Panamá.

Actualmente, la Defensoría de Estudiantes de la UP y sus abogados, así como la Defensoría del Pueblo son los únicos entes que están amparando los derechos de los estudiantes ante la “arbitrariedad y la discriminación clasista de las acciones de la Policía Nacional”, según describe González.

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación en la Fiscalía Anticorrupción, luego de que la Policía presentara una denuncia por daños a la propiedad del Estado. De acuerdo con la fuerza pública, un vehículo resultó “dañado” en medio de las protestas en la vía Transístmica.

La Policía también se manifestó en sus redes sociales oficiales en contra de estos hechos el jueves, sin embargo, al ser consultados por ‘La Decana’ en la tarde de ayer sobre su postura en cuanto a los estudiantes detenidos, no contestó.

Desde que el proyecto de ley No. 163 que reforma la Ley No. 51, que rige la Caja de Seguro Social, fue llevado a la Asamblea Nacional, el pasado 6 de noviembre, los estudiantes de la UP han tenido enfrentamientos con la Policía.

No fue hasta el 14 de noviembre, día en que se inició el primer debate de las reformas, que empezaron a intensificarse estas protestas, y que han resultado en la aprehensión de los 15 individuos.