¿Por qué no se derrumbaron edificios en Panamá tras el terremoto?

El Reglamento Estructural de Panamá establece los criterios técnicos que deben cumplir las edificaciones para resistir los movimientos sísmicos. Según explicó el ingeniero civil George Berman a La Estrella de Panamá, las normas de construcción, los parámetros de diseño y la preparación de los profesionales del sector son factores que contribuyen a la seguridad de las estructuras ante este tipo de eventos. El Reglamento Estructural, elaborado en 1984 por la Junta Técnica de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con la participación de varios miembros de la asociación, entre ellos Berman, establece los requisitos técnicos para que los edificios puedan soportar las fuerzas a las que están expuestos, incluidas las generadas por los terremotos. Su última actualización se realizó en 2021. De acuerdo con el ingeniero, la normativa contempla mapas de riesgo y parámetros de diseño basados en códigos de construcción de Estados Unidos. Además, señaló que una calibración reciente sitúa a Panamá en una zona de alta exigencia sísmica, comparable con San Francisco, California, una referencia relevante para comprender las condiciones bajo las que deben diseñarse las edificaciones.

El diseño estructural, clave ante los sismos