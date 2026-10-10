¿Por qué no se derrumbaron edificios en Panamá tras el terremoto?

El Reglamento Estructural de Panamá establece los criterios técnicos que deben cumplir las edificaciones para resistir los movimientos sísmicos. Según explicó el ingeniero civil George Berman a La Estrella de Panamá, las normas de construcción, los parámetros de diseño y la preparación de los profesionales del sector son factores que contribuyen a la seguridad de las estructuras ante este tipo de eventos.
El Reglamento Estructural, elaborado en 1984 por la Junta Técnica de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con la participación de varios miembros de la asociación, entre ellos Berman, establece los requisitos técnicos para que los edificios puedan soportar las fuerzas a las que están expuestos, incluidas las generadas por los terremotos. Su última actualización se realizó en 2021.
De acuerdo con el ingeniero, la normativa contempla mapas de riesgo y parámetros de diseño basados en códigos de construcción de Estados Unidos. Además, señaló que una calibración reciente sitúa a Panamá en una zona de alta exigencia sísmica, comparable con San Francisco, California, una referencia relevante para comprender las condiciones bajo las que deben diseñarse las edificaciones.
Berman explicó que el comportamiento de las estructuras durante el sismo registrado el viernes estuvo relacionado con que el movimiento se mantuvo dentro de los parámetros contemplados en los criterios de diseño. También atribuyó la respuesta de los edificios a la preparación y responsabilidad de los ingenieros que han trabajado en el país, quienes, a su juicio, han priorizado la seguridad y evitado reducir los costos de construcción a expensas de la calidad de las edificaciones.
Entre los principios fundamentales del diseño estructural se encuentra evitar la resonancia entre la frecuencia natural de un edificio y la del suelo sobre el que se levanta. Cuando ambas frecuencias coinciden, los movimientos pueden amplificarse y aumentar las exigencias sobre la estructura.
Asimismo, las edificaciones deben contar con componentes capaces de soportar tanto las cargas verticales, relacionadas con el peso de la propia construcción y los elementos que contiene, como las fuerzas laterales que genera un sismo.
Estos criterios forman parte de las medidas de diseño que buscan mejorar la capacidad de respuesta de los edificios ante los movimientos telúricos y reducir el riesgo de fallas estructurales.
La explicación de Berman pone el foco en la importancia de contar con una normativa de construcción adaptada a las condiciones sísmicas del país, así como de aplicar criterios técnicos que prioricen la seguridad de las edificaciones.
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