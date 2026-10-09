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Potabilizadora de Chilibre recupera el 70% de su producción tras fallas eléctricas

Planta potabilizadora de Chilibre recupera el 70% de su producción tras el sismo
Planta potabilizadora de Chilibre recupera el 70% de su producción tras el sismo Idaan
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 17:28
La planta Federico Boyd de Chilibre registra avances en su recuperación tras reducir su producción por fallas eléctricas asociadas al sismo.

La planta potabilizadora Federico Boyd, ubicada en Chilibre, ha recuperado el 70% de su producción de agua, informó Antonio Tercero González, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que los trabajos continúan para restablecer progresivamente la capacidad de producción de la planta y mejorar el suministro de agua potable.

La instalación registró una reducción en su producción debido a fallas eléctricas relacionadas con la situación provocada por el sismo de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre.

El Idaan mantiene las labores para recuperar la operación de la planta y normalizar el servicio de agua potable.

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