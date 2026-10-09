Potabilizadora de Chilibre recupera el 70% de su producción tras fallas eléctricas

La planta potabilizadora Federico Boyd, ubicada en Chilibre, ha recuperado el 70% de su producción de agua, informó Antonio Tercero González, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que los trabajos continúan para restablecer progresivamente la capacidad de producción de la planta y mejorar el suministro de agua potable.
La instalación registró una reducción en su producción debido a fallas eléctricas relacionadas con la situación provocada por el sismo de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre.
El Idaan mantiene las labores para recuperar la operación de la planta y normalizar el servicio de agua potable.
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