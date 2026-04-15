Potabilizadora de Chilibre vuelve a operar al 100%, confirma el Idaan

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte ya se encuentra operando al 100%, tras los trabajos realizados para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La entidad explicó que la interrupción se originó por una incidencia eléctrica interna registrada el pasado sábado, que afectó una de las estaciones de bombeo de agua tratada. No obstante, la rápida intervención de los especialistas permitió recuperar la operación del sistema, pasando del 50% al 90% en pocas horas.

Asimismo, el Idaan indicó que, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se logró completar la recuperación de la estación de bombeo, lo que ha permitido normalizar progresivamente el suministro de agua.

El restablecimiento del servicio se refleja especialmente en los sectores altos y alejados de la red en Panamá y San Miguelito, que fueron los más afectados durante la incidencia.