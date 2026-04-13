Idaan y ACP trabajan en la reparación de motores de la planta potabilizadora de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este 13 de abril de 2026 que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, opera actualmente al 90% de su capacidad, mientras continúan los trabajos de reparación en una de sus estaciones de bombeo.

De acuerdo con la entidad, los trabajos se desarrollan con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá, cuyos equipos colaboran en las labores técnicas para restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Como parte de estas acciones, un motor fue trasladado a talleres de la ACP para su reparación, mientras personal del Idaan mantiene intervenciones simultáneas en el sitio afectado.

El incidente se originó el pasado sábado 11 de abril en horas de la noche, cuando una falla eléctrica redujo la operación de la planta al 50%. Sin embargo, las reparaciones inmediatas permitieron recuperar el sistema hasta el nivel actual en pocas horas.

El Idaan reiteró que sus equipos continúan trabajando de manera intensiva para normalizar completamente el funcionamiento de la planta. Asimismo, hizo un llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, con el fin de garantizar una distribución equitativa mientras se completan las labores.