Potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones en más de diez comunidades

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este martes 19 de agosto se suspenderán operaciones en la planta potabilizadora de Penonomé, en horarios de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.

La suspensión de agua se realizará a causa de trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda del río Zaratí, para “garantizar el buen funcionamiento de los equipos en la estación de bombeo”, detalló el comunicado oficial.

La jornada interrumpirá los servicios de aguas potables en:

Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, Centro Regional Universitario de Coclé (CRUC), Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, av. Central y sectores aledaños.