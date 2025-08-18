Potabilizadora de Penonomé suspenderá operaciones en más de diez comunidades

<b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que este martes 19 de agosto se suspenderán operaciones en la <b>planta potabilizadora de Penonomé</b>, en horarios de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. La suspensión de agua se realizará a causa de trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda del río Zaratí, para <i>'garantizar el buen funcionamiento de los equipos en la estación de bombeo'</i>, detalló el comunicado oficial. <b>La jornada interrumpirá los servicios de aguas potables en: </b>Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, Centro Regional Universitario de Coclé (CRUC), Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, av. Central y sectores aledaños.