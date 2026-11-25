Tecnología, medicamentos, inversión. La relación entre Panamá e India es como azúcar y leche, una dulce alianza de culturas, negocios y tradición. Así lo describe la nueva embajadora de la India en Panamá, Pratibha Parkar, durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Parkar, una diplomática de larga experiencia representando a su país en Asia, África y Naciones Unidas, llega por primera vez a América Latina y comparte su visión sobre las relaciones multilaterales y las oportunidades de colaboración.

¿Cuáles son sus planes como nueva embajadora de la India para Nicaragua y Panamá?

Tengo más de dos décadas de experiencia diplomática antes de venir a Panamá. He trabajado en distintas partes del mundo, en Indonesia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Rusia y mi última embajada fue en África, dónde fui embajadora de Angola. Esta es mi primera asignación diplomática en América Latina. Encuentro este continente muy prometedor porque ahora mismo hay muchos problemas alrededor. El mundo se ha vuelto uno a causa de la cadena global de suministros, hay mucha interdependencia. Somos dependientes de muchas cosas por el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la infraestructura. Encuentro que Panamá es muy prometedor en ese contexto.

India ha aumentado su inversión en varios países latinoamericanos, ¿cuál es su visión para el continente y Panamá en particular?

En las últimas décadas, India ha hecho un progreso enorme en distintas vías. Hemos desarrollado nuestra infraestructura, acueductos, autopistas. India es uno de los líderes en tecnología, particularmente tecnología de la información. Tenemos nuestro propio sistema de pago, un sistema que ha alcanzado hasta los más bajos estratos sociales. Incluso los vendedores callejeros hacen pagos digitales en India.Luego tenemos un sistema único de identidad, Aadhaar. Cuatro mil millones de personas tienen su identidad digital, y esa identidad es usada para incluso abrir cuentas bancarias y también para que los fondos estatales sean entregados directamente a los beneficiarios, no pasan por ningún intermediario. Creemos que este sector tecnológico es un área en la que ambos países podemos cooperar y por supuesto comerciar. India también es conocida como la farmacia del mundo. Durante la pandemia suministramos vacunas a casi todos los países del mundo. Y tenemos medicamentos genéricos que no son muy costosos, siendo accesibles para el ciudadano común. Creemos que los productos farmacéuticos son muy costosos en Panamá y pueden beneficiarse de las muchas medicinas que India ha desarrollado. Además, debido a los problemas que se han dado en las cadenas de suministros, pienso que Panamá con su posición estratégica única y su hub logístico y de infraestructura pueden beneficiar a India.

¿Hay interés en India de productos panameños?

Pienso que una vez que abramos, que empecemos a tener conectividad y comercio entre ambos, habrá más avenidas para que empresarios de ambos países se junten y empiecen a negociar. Estoy segura que encontrará muchas oportunidades.

¿Qué tal compañías indias con interés en venir a Panamá?

Hay algunas compañías que están explorando facilidades en el sector farmacéutico y en la Zona Libre de Colón. Habrá compañías interesadas en venir a Panamá muy pronto y espero que haya mayor inversión.

¿Qué nos puede contar de la situación actual en India?

Hemos avanzado un gran trecho en el camino para la reducción de la pobreza. Las estimaciones del Banco Mundial indicaban que 57.7% de las personas se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, solo 16% vive por debajo de la línea de la pobreza, lo que quieres decir que 496 millones de personas han salido de la línea de la pobreza. A India le está yendo muy bien, pero el objetivo no es solo incrementar el PIB, sino también que los beneficios alcancen a las personas más pobres o no aventajadas. Tenemos un sistema que permite abrir cuentas bancarias con solo una rupia. La inclusión financiera ha llevado a la generación de empleos para quienes viven debajo de la línea de la pobreza, así como otras vías como por ejemplo la conectividad que permite acceder a varias ventajas a través de los teléfonos y el uso del Internet.

India tiene mucha riqueza, pero también mucha pobreza. ¿Cuál es la estrategia para reducir esa brecha en los ingresos y calidad de vida?

El gobierno tiene un rol importante que jugar. Además de las distintas políticas que te mencioné, pienso que si crecemos el comercio y la inversión tendremos también un mayor desarrollo en transporte e infraestructura. Una vez que este desarrollo empiece a llegar a distintas partes del país se reducirá la desigualdad. La desigualdad no es solo entre personas, sino también entre regiones de la India. Así que el objetivo del gobierno es llevar negocios a área que no están tan desarrolladas.

En cuanto a ayuda externa, ¿qué apoyo ha brindado India a Panamá luego del sismo de octubre?

El gobierno de India ha enviado más de 5 toneladas de medicamentos y 8 toneladas de otros insumos como tiendas de campaña y artículos de comida que hemos entregado al gobierno panameño. Se trata de varias entregas. En una viene todo el material de alivio para quienes perdieron sus hogares y en otra los medicamentos que necesitan almacenarse a temperaturas específicas. Ya todas llegaron y están siendo entregadas esta semana.

¿Qué eventos importantes se tienen agendados próximamente en Panamá?

En enero vamos a tener una delegación cultural que viene de la India y pronto celebraremos el Cónclave India-Latino América aquí en Panamá. Participaran empresarios de casi todos los países de América Latina. Lo hacemos en Panamá porque es un lugar único, es el portal de entrada para el continente. Tiene Copa Airlines que conecta con el resto de la región por lo que pensamos que si queremos enfocarnos en el mercado latinoamericano, Panamá es el mejor lugar. Nuestro foco será el comercio, tecnología y turismo. Si Panamá quiere digitalizar aún más, estaremos listos para ayudar. Sobre el turismo, espero que los panameños vayan a India a explorar nuestra historia y cultura.

¿Algún mensaje para la comunidad de la India que vive aquí en Panamá?

Pienso que a la comunidad india en Panamá le está yendo muy bien. He encontrado muchos negocios y personas que se han asimilado a la cultura y vida en Panamá. Como reza el dicho, si mezclas azúcar con leche, aumentas la dulzura de la leche. Eso es lo que ha ocurrido en Panamá.