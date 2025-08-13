Precaución en el Corredor Norte por deslizamientos

Varios deslizamientos han afectado el tránsito en el Corredor Norte, según ha informado la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver gran cantidad de tierras y árboles sobre los paños.

La zona más afectada por los deslaves es el trayecto entre la Avenida Martín Sosa y Tinajitas, también la intersección con la vía Centenario en dirección a Albrook.

Personal de ENA ya se encuentra en las áreas afectadas para la evaluación de los daños, sin embargo el mal tiempo se mantiene sobre la ciudad de Panamá.

En la Avenida de Los Mártires, también se reporta la caída de un árbol en el área de El Chorrillo, en dirección a la Plaza 5 de Mayo.

Aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas

El Sistema Nacional de Protección Civil ante el aviso por lluvias y tormentas significativas da las siguientes recomendaciones a la población.

- Mantenerse atento a los comunicados oficiales.

- No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua.

- Tener precaución ante crecidas de ríos, posibles deslizamientos de tierra y condiciones adversas.

- Permanecer en un lugar seguro.

- Suspender actividades al aire libre mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

- Alejarse de postes eléctricos, cables sueltos y estructuras inestables.

- Vigilar objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento (mobiliario urbano, grúas, etc.).

- Mantener a la mano su mochila de emergencias.

- Asegurar puertas, ventanas y elementos sueltos dentro del hogar.

En caso de emergencia, comuníquese a:911 / 6998-4809 / 520-4426