Presos en Coiba estarían de paso antes de su traslado a Punta Coco, revela alcalde

La presencia de privados de libertad en el Parque Nacional Coiba sería una medida temporal, mientras se adecúa el centro penitenciario de Punta Coco. Este es el argumento que el alcalde de Mariato, Ángel Batista, afirma que les fue comunicado por la ministra de Gobierno, Dinoshka Montalvo.

“Ella me dijo textualmente que será temporal, que no habían hecho comunicado por el tema de la alta peligrosidad de traer reos para acá que eran de alto perfil y que se está rehabilitando la cárcel de Coco Junta Coco en Isla Perla”, compartió Batista a La Estrella de Panamá.

Batista, junto con los alcaldes de Montijo, Río de Jesús, Soná y Las Palmas, forman parte del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, establecido de acuerdo a la Ley 44 de 2004. Este miércoles 17 de junio se reunieron para coordinar sus posturas.

“Manifestamos rotundamente nuestra oposición a la posible reapertura temporal del Centro Penitenciario en la Isla de Coiba planteada por el Ministerio de Gobierno y Justicia”, expresaron los alcaldes en un comunicado conjunto. “La Ley no se limita únicamente a la creación del área protegida, sino que consagra un régimen estrictamente restringido en el cual el interés ambiental priva sobre cualquier uso o aprovechamiento del territorio, por tanto excluye actividades intensivas o incompatibles con los fines de protección y obliga al estado a implementar instrumentos técnicos de gestión, entre ellos el Plan de Manejo. Esta situación puede dar al traste e incidir directamente con los esfuerzos que se hacen desde los territorios situados en la zona de amortiguamiento del Parque en impulsar actividades de desarrollo local, principalmente en las áreas de turismo sostenible, pesca artesanal, afectando también la paz social y tranquilidad de las comunidades”, concluye el documento firmado por los cinco alcaldes.

No se tomó una decisión definitiva luego de la reunión, más allá del rechazo conjunto. Esto se debe a que están a la espera de tener más información. El alcalde de Mariato adelantó que se tiene prevista una visita a Coiba esta semana en compañía de las autoridades del gobierno central.

“Vamos a ir allá porque nosotros tenemos voz y voto. Yo quiero ir con los medios de comunicación”, afirmó Batista. “Yo veo algo extraño que en toda la vida Republicana se escapen ahora por primera vez 200 reos de una cárcel. Eso no puede ser, eso es ilógico. No tiene pies ni cabeza. Pienso que están buscando una cárcel nueva y de varios millones de dólares”, opinó.