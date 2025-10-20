Presupuesto 2026: Asamblea se prepara para debate tras ajustes del MEF

Este lunes, el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que desde hoy el legislativo “se va a meter de lleno en la discusión del presupuesto y que todas las bancadas hagan sus preguntas correspondientes y den sus opiniones al respecto para ir a la votación y tener un presupuesto balanceado”.

La convocatoria cobra especial relevancia ante la expectativa de que hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presente los ajustes realizados al proyecto de presupuesto luego de que la Comisión de Presupuesto emitiera recomendaciones por un monto de $1,485.9 millones en ajustes internos para el Presupuesto General del Estado de 2026.

Según el informe de la Comisión, los aumentos propuestos no modificarían el monto total del presupuesto, sino que estarían destinados a reforzar áreas clave como educación, salud, ciencia, tecnología y agropecuario.

Herrera señaló que la fase de preguntas será esencial para garantizar transparencia y consenso antes de proceder a la votación.

Asimismo, dijo que las bancadas deben aprovechar este momento para “dar sus opiniones al respecto” y asegurar que el presupuesto resultante sea verdaderamente “balanceado”.

Por su parte, el MEF deberá ahora incorporar las recomendaciones de la Comisión al proyecto original y presentarlo ante la Asamblea para su aprobación.

A pesar de que el itinerario de la Asamblea señala que la Comisión de Presupuesto iniciaría la sesión de hoy a las 10:00 a.m. a la publicación de esta nota aún no empieza.