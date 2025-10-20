Presupuesto 2026: Asamblea se prepara para debate tras ajustes del MEF

Este lunes, el diputado <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a></b>, presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, declaró que desde hoy el legislativo <i>'se va a meter de lleno en la discusión del presupuesto y que todas las bancadas hagan sus preguntas correspondientes y den sus opiniones al respecto para ir a la votación y tener un presupuesto balanceado'</i>.La convocatoria cobra especial relevancia ante la expectativa de que hoy el<a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas"> <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b></a>, presente los ajustes realizados al proyecto de presupuesto luego de que la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> emitiera recomendaciones por un monto de <b>$1,485.9 millones</b> en ajustes internos para el <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado de 2026</a></b>. Según el informe de la Comisión, los aumentos propuestos no modificarían el monto total del presupuesto,<b> sino que estarían destinados a reforzar áreas clave como educación, salud, ciencia, tecnología y agropecuario</b>. Herrera señaló que la fase de preguntas será esencial para <b>garantizar transparencia y consenso</b> antes de proceder a la votación.Asimismo, dijo que las bancadas deben aprovechar este momento para<i> 'dar sus opiniones al respecto'</i> y asegurar que el presupuesto resultante sea verdaderamente <i>'balanceado'</i>.Por su parte, el MEF deberá ahora incorporar las recomendaciones de la Comisión al proyecto original y<b> presentarlo ante la Asamblea para su aprobación</b>.A pesar de que el itinerario de la Asamblea señala que la Comisión de Presupuesto iniciaría la sesión de hoy a las 10:00 a.m. a la publicación de esta nota aún no empieza.