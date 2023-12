Presupuesto del Estado sigue en análisis en la Asamblea

Este martes 26 de diciembre de 2023 los diputados de la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) tenían agendado a las 10:00 a.m. abrir la sesión para seguir con el debate del proyecto de ley No.1041 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, sin embargo, la sesión inició a las 6:45 p.m. Cerrada esta edición el proyecto no había sido votado en primer debate.

La comisión llevaba hasta anoche un 80% de avance. Una vez aprobado en primer debate será trasladado al pleno del Legislativo, que se mantiene en receso, para su discusión y aprobación en segundo y tercer debate.

El pasado jueves 21 de diciembre, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas sustentaron, en primer debate, el documento que contempla una disminución de $2.000 millones comparado con la propuesta inicial. A las 2:36 p.m. el presidente de la Asamblea, el diputado Jaime Vargas, declaró abierta la sesión extraordinaria convocada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para discutir el proyecto que dicta el Presupuesto General del Estado.

La discusión se llevará a cabo por bloque, y se espera que los ajustes y modificaciones realizados durante el análisis culminen con la aprobación de este importante proyecto.

Este presupuesto, clave para la planificación y ejecución de programas gubernamentales en el próximo año, ha sido objeto de ajustes significativos, especialmente en áreas como el gobierno central, entidades descentralizadas y empresas públicas.

Con respecto al presupuesto de 2024 que se presentó a la Asamblea Nacional en julio de 2023, por un monto de $32.754,5 millones, el presupuesto ajustado de 2024, de $30,690,4 millones, se reduce en $.2.064,2 millones.

El ministro de Economía, Héctor Alexander, destacó que el Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Salud (Minsa) absorben el 53% de los $10.000 millones asignados al gobierno central para operaciones e inversiones. Además, señaló que $5.657 millones corresponden al servicio de la deuda.

Recordó que el presupuesto contempla las partidas necesarias para avanzar con el nuevo hospital Oncológico y con el hospital de Metetí, en Darién.

El viceministro de Economía, Carlos González, explicó que los eventos ocurridos en octubre y noviembre, cuando la población protestó contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá, llevaron a una desaceleración económica, justificando así la necesidad de ajustar el presupuesto. Al final, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato.

González explicó que el proyecto de presupuesto representa un aumento del 6% respecto al presupuesto vigente modificado.

Los diputados pueden discutir el proyecto de ley 1041 hasta el 31 de diciembre, ya que el presidente Cortizo convocó a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto.

Este paso fue necesario porque la Asamblea Nacional está en receso hasta el 2 de enero de 2024 y el presupuesto debe entrar en vigencia el 1 de enero.