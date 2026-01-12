Primer día del juicio Odebrecht: defensa alega ‘indefensión’

El juicio por el caso Odebrecht empezó este lunes 12 de enero. A la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acudió un tropel de abogados defensores que eran recibidos por las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación en la entrada del Palacio Gil Ponce.

Entre los más de veinte imputados, había quiénes participaron por videollamada, como el expresidente Ricardo Martinelli; su expareja sentimental Aurora Muradas; el excandidato presidencial José Domingo Arias; así como banqueros, empresarios y personas vinculadas a la política como Juan Antonio Niño, Jaime Lasso, Navin Bhakta y Aaron Mizrachi.

Otros comparecieron personalmente a su cita con la justicia. Entre ellos estaban los exministros Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez y Frank De Lima. De Lima se mostró confiado de salir airoso del caso, aunque igual preguntó: “Ustedes que están en los medios, ¿han escuchado algo?”.

A las nueve de la mañana arrancó oficialmente la audiencia. La jueza Baloisa Marquínez pasó lista de fiscales, abogados querellantes, y abogados defensores, entre los cuáles estaban defensores públicos para cubrir la eventualidad de que alguien se declarara enfermo para posponer el juicio.

Los imputados también reportaron asistencia, de forma presencial o virtual. Algunos estaban desde sus oficinas, otros en su casa, Riccardo Francolini estaba sentado en su carro con el celular en el muslo, Bhakta y otros lucharon con sus cámaras para que saliera la imagen. Martinelli desde Colombia respondió a la jueza: “Soy inocente, no soy responsable”.

Palabras más, palabras menos, todos se declararon inocentes.

A quiénes no se mencionó fueron al expresidente Juan Carlos Varela, ni a los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, ya que por ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su caso no le compete a este tribunal.

La defensa de Aaron Mizrachi, padre del actual alcalde capitalino, recordó que se le había concedido un amparo de garantías, por lo que no debería participar en el juicio. La fiscal Ruth Morcillo rebatió que se había presentado una apelación. La jueza Marquínez decidió que participaría en el juicio mientras se resuelve la apelación.

Durante esta primera etapa de la audiencia ocurrieron dos intervenciones claves. La fiscal anunció que se había solicitado una audiencia para un nuevo acuerdo de pena, y que pedían la reserva para explicar la solicitud. Dos veces se ordenó despejar la sala para este propósito.

El abogado defensor Ángel Álvarez, abogado sustituto del expresidente Martinelli, calificó de “absurdo” que los hayan convocado y luego se tenga que hacer pausas y utilizar la reserva. Álvarez aseguró que en el caso de su representado, tienen “toda la disponibilidad e intención para que se evacúe todo el material probatorio”.

Observando la asistencia de los abogados y con informaciones extraoficiales, La Estrella de Panamá pudo conocer que las dos personas que pidieron reunión serían Francisco Pérez y Juan Carlos Espinoza, aunque la información no fue confirmada oficialmente.