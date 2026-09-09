Proyecto de nuevos circuitos avanza entre cuestionamientos por la proporcionalidad

El proyecto que redibuja los circuitos electorales del país avanzó ayer en la Asamblea Nacional, pero no sin cuestionamientos. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate la iniciativa del Tribunal Electoral (TE), que aumenta de 39 a 41 los circuitos para la elección de diputados y modifica la distribución de las 71 curules. Durante la discusión, las diputadas de la bancada Vamos Walkiria Chandler y Alexandra Brenes pidieron explicaciones sobre la metodología utilizada para determinar qué circuitos serán uninominales y cuáles plurinominales, así como sobre la aplicación del principio de representación proporcional establecido en la Constitución. El proyecto ahora pasa al segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta mantiene las 71 curules de la Asamblea, pero cambia su distribución territorial. Panamá perdería dos diputados, al pasar de 25 a 23, mientras Panamá Oeste ganaría dos. Además, dos circuitos binominales —uno en Bocas del Toro y otro en Chiriquí— serían transformados en circuitos uninominales.

La pregunta por el cociente electoral

Uno de los principales puntos de discusión surgió alrededor de la cifra de 43,026 electores que el TE utiliza como referencia para determinar la cantidad de diputados por circuito. Brenes cuestionó durante el debate cómo se aplica ese criterio cuando existen circuitos que no alcanzan el cociente electoral. La diputada señaló que la propuesta utiliza como base el padrón electoral de 2024 y establece un cociente de aproximadamente 43 mil electores por diputado, pero preguntó por qué algunos circuitos que están por debajo de esa cifra conservan una curul y cómo se determina esa representación. “¿Cuál es el criterio general para determinar que un circuito es plurinominal?”, preguntó Brenes a los representantes del TE. La diputada también puso como ejemplo el caso de Bocas del Toro, donde el proyecto plantea separar Changuinola del resto de los distritos para crear dos circuitos uninominales. Brenes sostuvo que el artículo 147 de la Constitución establece que los circuitos deben conformarse en proporción al número de electores del último padrón electoral, pero también contempla otros factores, como la proximidad territorial, los lazos de vecindad y las vías de comunicación. Su cuestionamiento se centró en cómo se determina cuál de esos criterios prevalece en cada caso.

Walkiria pide indicadores medibles

Chandler llevó el cuestionamiento hacia los criterios cualitativos utilizados para delimitar los circuitos. La diputada pidió al TE explicar qué indicadores permiten medir factores como la proximidad territorial, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los elementos históricos y culturales mencionados en la Constitución. Chandler tomó como referencia la propuesta de unir los distritos de Tierras Altas y Renacimiento en Chiriquí y preguntó qué parámetro permite establecer que existe suficiente afinidad entre ambos territorios. La diputada cuestionó que una justificación basada, por ejemplo, en que los habitantes de ambas zonas cultivan productos similares sea suficiente para sustentar una decisión que definirá las reglas electorales. “¿Existe una métrica real que permita reflejar el numeral cuatro del artículo 147 de la Constitución?”, preguntó Chandler durante el debate. También cuestionó por qué la metodología para medir esos criterios no aparece desarrollada con mayor precisión en la exposición de motivos del proyecto. “Estamos hablando de una ley de la República”, planteó la diputada, al advertir que la iniciativa establece las reglas para la elección de diputados y, por tanto, debe ofrecer criterios objetivos y verificables.

Tribunal Electoral defiende metodología

Representantes del TE explicaron que el proceso parte del número de electores y después incorpora los demás criterios establecidos en la Constitución. Osman Valdez, del TE, explicó que primero se realiza el cálculo demográfico y se determina el número de diputados mediante los números enteros y las fracciones decimales. Según la explicación ofrecida durante la sesión, una vez asignados los diputados correspondientes a los números enteros, las curules restantes se distribuyen tomando en cuenta las fracciones decimales de mayor a menor hasta completar el total de diputados. En el caso de los circuitos que no alcanzan el cociente electoral, la representación se mantiene a partir de la aplicación de la metodología general y de los criterios territoriales contemplados en el artículo 147. Los representantes del Tribunal también explicaron que, en casos como Chiriquí, la creación del distrito de Tierras Altas y su conexión territorial con Renacimiento fueron considerados para la nueva delimitación.

Los cambios