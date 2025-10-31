Proyecto de Saneamiento inicia nueva fase en Pueblo Nuevo, ¿dónde serán los cierre de vías?

El <b><a href="/tag/-/meta/psp-programa-saneamiento-de-panama">Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo</a></b>, ha informado sobre el inicio de una nueva fase de trabajos en el corregimiento de Pueblo Nuevo, como parte del proyecto<b> 'Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo'.</b>Estas obras iniciaron desde el 30 de octubre de 2025 y se extenderán por un período estimado de sesenta y cinco (65) días hábiles, se estarán ejecutando cierres parciales por fases<b> a lo largo de la Vía Fernández de Córdoba, desde la Parroquia María Auxiliadora hasta la intersección con la Avenida 12 de Octubre. </b><b>Fases de trabajo en la Vía Fernández de Córdoba</b>Esta obra se enfoca en las 'Interconexiones #3 y #4' y se desarrollará por fases, que son las siguientes: - Fase 1: Vía Fernández de Córdoba, iniciando en dirección hacia la Transístmica. No se interrumpe el paso vehicular.- Fase 2: A la altura de la Parroquia María Auxiliadora. No se interrumpe el paso vehicular.- Fase 3: Pueblo Nuevo, frente al Parque Luis Branca y el Gimnasio José María de Ossa (Interconexión #3). No se interrumpe el paso vehicular.- Fase 4: Pueblo Nuevo, frente al Centro de Salud y el Centro de Monitoreo Urbano. No se interrumpe el paso vehicular.- Fase 5: Avenida 12 de Octubre, en dirección hacia la Transístmica. No se interrumpe el paso vehicular.- Fase 6: Intersección de Avenida 12 de Octubre y la Vía Fernández de Córdoba (Interconexión #4). Cierre parcial, se instalará señalización para girar a la derecha y salir en dirección a la Transístmica.Los trabajos en la Vía Fernández de Córdoba se realizan de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. los sábados, según el horario de atención al público del Consorcio), quedando suspendidos los días feriados.<b>El Programa Saneamiento de Panamá (PSP) destacó que cinco de las seis fases (Fase 1 a la Fase 5) no interrumpirán el paso vehicular</b>, manteniéndose el flujo de tráfico. El único sector con un impacto mayor será la Fase 6, correspondiente a la Interconexión #4, en la intersección de la Avenida 12 de Octubre y la Vía Fernández de Córdoba. En este punto, se aplicará un cierre parcial y se instalará la señalización requerida para permitir a los conductores girar a la derecha y salir en dirección a la Transístmica.Durante el desarrollo de la obra, se aplicará estrictamente el <b>Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT),</b> incluyendo los controles de seguridad necesarios en el área de influencia directa para garantizar el bienestar de residentes y transeúntes. Se exhorta a los usuarios de la vía a seguir las indicaciones de seguridad y la señalización para evitar inconvenientes.