Proyecto de Saneamiento inicia nueva fase en Pueblo Nuevo, ¿dónde serán los cierre de vías?

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo, ha informado sobre el inicio de una nueva fase de trabajos en el corregimiento de Pueblo Nuevo, como parte del proyecto “Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo”.

Estas obras iniciaron desde el 30 de octubre de 2025 y se extenderán por un período estimado de sesenta y cinco (65) días hábiles, se estarán ejecutando cierres parciales por fases a lo largo de la Vía Fernández de Córdoba, desde la Parroquia María Auxiliadora hasta la intersección con la Avenida 12 de Octubre.

Fases de trabajo en la Vía Fernández de Córdoba

Esta obra se enfoca en las “Interconexiones #3 y #4” y se desarrollará por fases, que son las siguientes:

- Fase 1: Vía Fernández de Córdoba, iniciando en dirección hacia la Transístmica. No se interrumpe el paso vehicular.

- Fase 2: A la altura de la Parroquia María Auxiliadora. No se interrumpe el paso vehicular.

- Fase 3: Pueblo Nuevo, frente al Parque Luis Branca y el Gimnasio José María de Ossa (Interconexión #3). No se interrumpe el paso vehicular.

- Fase 4: Pueblo Nuevo, frente al Centro de Salud y el Centro de Monitoreo Urbano. No se interrumpe el paso vehicular.

- Fase 5: Avenida 12 de Octubre, en dirección hacia la Transístmica. No se interrumpe el paso vehicular.

- Fase 6: Intersección de Avenida 12 de Octubre y la Vía Fernández de Córdoba (Interconexión #4). Cierre parcial, se instalará señalización para girar a la derecha y salir en dirección a la Transístmica.

Los trabajos en la Vía Fernández de Córdoba se realizan de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. los sábados, según el horario de atención al público del Consorcio), quedando suspendidos los días feriados.

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP) destacó que cinco de las seis fases (Fase 1 a la Fase 5) no interrumpirán el paso vehicular, manteniéndose el flujo de tráfico. El único sector con un impacto mayor será la Fase 6, correspondiente a la Interconexión #4, en la intersección de la Avenida 12 de Octubre y la Vía Fernández de Córdoba. En este punto, se aplicará un cierre parcial y se instalará la señalización requerida para permitir a los conductores girar a la derecha y salir en dirección a la Transístmica.

Durante el desarrollo de la obra, se aplicará estrictamente el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), incluyendo los controles de seguridad necesarios en el área de influencia directa para garantizar el bienestar de residentes y transeúntes. Se exhorta a los usuarios de la vía a seguir las indicaciones de seguridad y la señalización para evitar inconvenientes.