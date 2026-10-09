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Puentes Centenario y de las Américas están operativos tras el sismo

El Puente de las Américas se mantiene operativo, confirmó el director del Sinaproc.
El Puente de las Américas se mantiene operativo, confirmó el director del Sinaproc. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 09/10/2026 16:57
El director de Sinaproc, Omar Smith, confirmó que el Puente Centenario y el Puente de las Américas están operativos, mientras el MOP evalúa el estado de las vías y carreteras del país tras el sismo

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, confirmó a La Estrella de Panamá que tanto el Puente Centenario como el Puente de las Américas se encuentran operativos.

Asimismo, añadió que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está realizando las evaluaciones correspondientes en las vías y carreteras del país para determinar su estado y, posteriormente, valorar las posibles medidas que deban adoptarse.

El ministro de Obras Públicas José Luis Andrade informó en una entrevista concedida a Telemetro que, por el momento, no se encontró una causa significativa para cerrar ambos puentes, si bien todavía los inspectores del MOP están realizando monitoreos en el sitio.

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