Puentes Centenario y de las Américas están operativos tras el sismo

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, confirmó a La Estrella de Panamá que tanto el Puente Centenario como el Puente de las Américas se encuentran operativos.

Asimismo, añadió que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está realizando las evaluaciones correspondientes en las vías y carreteras del país para determinar su estado y, posteriormente, valorar las posibles medidas que deban adoptarse.

El ministro de Obras Públicas José Luis Andrade informó en una entrevista concedida a Telemetro que, por el momento, no se encontró una causa significativa para cerrar ambos puentes, si bien todavía los inspectores del MOP están realizando monitoreos en el sitio.